Un hombre se rocía con líquido inflamable ante el Parlamento británico

Un hombre ha sido detenido este martes por la mañana junto a la sede del Parlamento británico tras rociarse con líquido inflamable, presuntamente con la intención de prenderse fuego, ha informado la Policía.

«El hombre, que tenía un mechero, fue rociado con un extintor» antes de que se produjese llama alguna, ha explicado la Policía, que ha dado por concluido el incidente sin heridos.

El organismo ha confirmado la aplicación de la Ley de Salud Mental en este caso, si bien no han trascendido ni la identidad ni las circunstancias de la persona arrestada.

El diputado Huw Merriman ha explicado en Twitter que el incidente ha tenido lugar en el acceso al Parlamento en el que él se encontraba y que el olor parecía «de gasolina». «Una respuesta increíblemente valiente de la Policía, que ahora le está ayudando», ha indicado en un mensaje.

Man next to me at Parliament’s carriage gates appears to have poured (what smells like) petrol on himself. Incredibly brave response from police, who are now helping him.