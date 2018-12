Jaime Ojeda Eiseley - Análisis Un hombre leal y decente Jaime Ojeda Eiseley fue Embajador de España en Washington (1990-1996)

Jaime Ojeda Eiseley

Trabé amistad con George H. W. Bush y su mujer, Bárbara, cuando yo estaba destinado en Pekín, y él al frente de la legación de Estados Unidos, que todavía no era embajada, en China. Lo más importante es que el presidente Bush era un auténtico caballero. Ya no quedan apenas personas como él. Figuras que vivieron la II Guerra Mundial. Una generación de gente muy decente, con principios, y con un gran sentido del deber. Estando allí en Pekín le llamó el presidente Ford para que aceptara la dirección de la CIA en un momento muy malo que nadie quería serlo, porque estaba muy desacreditada por los escándalos. Bush, por un sentido del deber y a pesar de que iba a descarrilar su carrera política, aceptó.

Más tarde, yo estuve en la OTAN y cada vez que Bush, primero cuando era vicepresidente de Reagan y después cuando ya era presidente, pasaba por la OTAN tenía la amabilidad de saludarme. Después de ocho años allí, fui destinado a la embajada de Washington. Lo que puedo decir de aquella época es que el presidente Bush tenía un alto concepto de Felipe González [1982-1996]. Sentía mucho que hubiera decidido la salida de la fuerza aérea, con base en Torrejón de Ardoz. Entonces, en conversaciones conmigo, le expliqué que el presidente González había consolidado la democracia en España al haber sido capaz de dirigir un Gobierno socialista que mantenía el orden público y la economía en perfecto estado. Y por eso, el presidente Bush tenía un alto concepto de Felipe González.

Por otra parte, la gente no se da cuenta de la enorme trascendencia que tuvo el final de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética. Ese proceso podía haber descarrilado por completo. Aquí, en EE.UU., como siempre había gente que quería aprovechar el momento, como sucedió luego con su hijo, el presidente número 43. Pero Bush supo controlar la tremenda transición, que fue tan buena para Rusia como para EE.UU. y el mundo occidental. Logró que esa transición se hiciera de forma pacífica, controlada y equilibrada. Y eso es algo de lo que nadie se ha dado cuenta, de su enorme trascendencia.

George H. W. Bush ha sido uno de los pocos presidentes que había tenido experiencia diplomática. Tenía conocimiento del mundo internacional. Por esa razón hizo dos cosas extraordiariamente bien: la transición de la Unión Soviética a Rusia y la primera guerra de Irak. En ella, el presidente Bush reaccionó, como todo el mundo, en contra de la invasión de Kuwait, pero logró formar una coalición internacional en el Consejo de Seguridad de la ONU, con la participaron incluso de todos los países árabes. Algo que su hijo no consiguió.

Su segundo momento de lucidez fue cuando, después de expulsar a Irak de Kuwait, no quiso proseguir la guerra y ocupar Irak porque los países árabes le dijeron que no podían seguirle en ese trance. Más tarde le echaron la culpa de no haber proseguido hasta expulsar a Sadam Husein, pero fue un momento de gran calibre diplomático. Fue uno de sus grandes aciertos, que su hijo no supo seguir.

Era una persona muy leal con sus amigos, como por ejemplo conmigo. Lo que lamento es que no fuera reelegido, como consecuencia de un movimiento populista en el interior del partid Republicano. De aquellos polvos estos lodos. Hoy en día ya no quedan apenas personas como él. La política se ha encanallado de una manera extraordinaria. Incluso en Europa, y más aquí [Estados Unidos], con lo que tenemos de presidente.