«Mi hermano Juan está aislado e incomunicado en la sede del Sebin»

Rafaela Requesens (24), hermana del diputado de la Asamblea Nacional opositora, Juan Requesens, que se encuentra recluido en el Sebin desde el pasado 7 de agosto por supuestamente «fraguar el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro», cuenta a ABC, las condiciones en las que se encuentra el líder político en la cárcel.

Después de conocer el supuesto «suicidio» del concejal de Caracas en el Sebin, ¿temen por la vida de Juan Requesens?

Todos los días porque sabemos cómo funciona el Sebin y el régimen de Nicolás Maduro.

¿El Gobierno les ha permitido ver al diputado?

Hace dos días mis padres pudieron verlo. Mi padre es médico y se dio cuenta de que no está bien. Nosotros como familia seguimos exigiendo que se le permita hacer un chequeo médico y psicológico para comprobar su salud mental. Estamos preocupados por su situación.

¿Qué les dijo?

No mucho por su seguridad y la de la familia. La conversación fue grabada y estuvieron presentes dos funcionarios del Sebin escuchando todo. Les contó que estaba leyendo mucho sobre economía y analizando la crisis. También pidió a los partidos que se unieran más allá de las diferencias personales para luchar contra el régimen.

¿Cuáles son las condiciones en las que está recluido?

Pues está incomunicado y aislado en una celda en El Helicoide. Solo tiene contacto con los custodios.

¿Han tenido algún contacto con el Gobierno?

Nada.

La fiscal en el exilio denunció a Maduro ante la Corte Penal Internacional por la violación de los derechos humanos contra el diputado Requesens y otros políticos. ¿Sirven esas acciones?

Sí, ya que son denuncias realizadas en el extranjero que suman a la presion internacional. Luisa Ortega Díaz tiene un peso importante y ha ayudado a visualizar lo que esta sucediendo a diario en Venezuela. Ella eleva el caso a instancias que para nosotros es imposible acceder.

La audiencia preliminar, que se debía realizar en los 45 días de su detención, no se celebró...

No, porque el régimen no tiene cómo demostrar que Juan es culpable. En la vista preliminar la juez no quiso agregar al expediente los vídeos donde mi hermano supuestamente se incrimina del atentado. Igual sabemos que van a manipular y sembrar información para imputarlo.