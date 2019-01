Un grupo de diputados planea cerrar el gobierno al estilo Trump Planean hacer fracasar cualquier intento de torpedear el pacto firmado por May y la UE

ABC

Un grupo de parlamentarios con mucho peso dentro de la Cámara y partidarios del acuerdo alcanzado con Bruselas planea hacer fracasar cualquier intento de torpedear el pacto firmado por May y la UE. Para ello cortarían los fondos al gobierno imitando un cierre al estilo Trump. Los diputados votarán mañana martes dos enmiendas al proyecto de ley de financiación del Gobierno que conducirán a la paralización de Downing Street, a menos que Theresa May obtenga la aprobación del Parlamento para un acuerdo con Bruselas.

La exministra de Trabajo, Yvette Cooper, está a la cabeza de este grupo que ha presentado una enmienda que le robaría al Tesoro sus poderes si el plan de salida no es aprobado por la Cámara. Anoche prometió que intentaría enmendar cada una de las leyes obstaculicen un acuerdo de salida.

Dos miembros del equipo de Theresa May admitieron ayer que el plan podría llevar a una «parálisis total» de la gestión del gobierno. El Proyecto de Ley de Finanzas le otorga al Tesoro el derecho de gastar más dinero y otros poderes más amplios en caso de que no haya acuerdo, y que no están bien definidos, como el despliegue de más policías en la frontera u otros casos de emergencias. «Nuestra enmienda bloquearía algunas facultades del Tesoro para gastar más dinero, a menos que el parlamento vote claramente a favor del acuerdo. Si el Gobierno solicita una extensión del artículo 50, lo apoyaremos», aseguró Cooper, diputada laborista que quiere zanjar ya la salida de la UE