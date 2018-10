Gran ocasión o terrible condena

Hermann Tertsch

El Brexit puede ser la gran ocasión, la oportunidad de la gran catarsis para una profunda reforma del Reino Unido hacia una sociedad de la eficacia, de la ley y la libertad, una vez liberados de las cadenas regulatorias, de las presiones migratorias y de la aplastante y doctrinaria ideología socialdemócrata de la Unión Europea. O el Brexit puede convertirse en una trampa desastrosa que profundice aun más la división de la sociedad, genere incertidumbres con efectos económicos desastrosos y una victoria del socialismo radical cada vez más totalitario del Partido Laborista de Jeremy Corbyn. Estos dos escenarios extremos marcan las propuestas e inquietudes en el tormentoso congreso del Partido Conservador que comenzó ayer en Birmingham.

La primer ministra, Theresa May, busca una amplia mayoría de apoyo a su propuesta del Chequers para el Brexit y una desautorización de los furibundos ataques que ha recibido -ayer de nuevo- por parte de Boris Johnson, que dimitió como ministro de Exteriores precisamente por tal propuesta. A menos de seis meses de la fecha de salida en marzo de 2019 todo sigue en el aire. Incluida la postura unitaria de los «tories» si es que llega a haberla. Johnson considera la propuesta de May «ridícula» y una catástrofe que deja al Reino Unido al pie de los caballos de la UE. Al que ya tacha de monstruo que quiere vengarse de los británicos y pretende un escarmiento ejemplar como disuasión para otros países que buscan la puerta de salida. Cada vez hay más sociedades europeas hostiles a Bruselas. Y las operaciones de castigo contra gobiernos que tienen el apoyo masivo de su electorado como los de Hungría y Polonia, intensifican la tendencia.

El jefe del Foreign Office, Jeremy Hunt dijo ayer que la UE corre el peligro de parecer la URSS con sus masivas represalias contra el país que intenta salir de la organización. Ayer Hunt exigía al partido unidad como primera condición para lograr este Brexit de éxito. Pero advirtió de que hay muchos escenarios que van desde el Brexit con acuerdo, ese Brexit sin acuerdo que en Europa continental se comienza a considera probable o muchos peores escenarios en opinión de los conservadores como sería un nuevo referéndum sobre el Bréxit. Eso rompería con toda tradición democrática británica y sería adoptar la lamentable costumbre de las elites europeístas de repetir todo lo que el pueblo no conteste como ellas pretenden. Hoy se verá qué capacidad tiene May de unir aun al partido y Johnson de dinamitar a May. Lo cierto es que cada golpe a May acerca unas elecciones generales. Al final Boris, el más furioso adversario de la UE, podría acabar siendo quien lleva al Reino Unido, vía nuevas elecciones y victoria del ultraizquierdista Corbyn, al escenario que todo el partido rechaza, la repetición del referéndum, esa vergüenza antidemocrática tan continental.