La exesposa del padre que mató a sus cinco hijos pide que no sea condenado a muerte Argumenta que es una detractora de la pena capital

ABC Actualizado: 12/06/2019 16:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La exmujer del padre que asesinó a sus cinco hijos y deambuló con los cadáveres en el maletero de su coche durante varios días pidió ayer al juez que no sea condenado a muerte, tal y como pide la Fiscalía. «Él no mostró misericordia con mis hijos de ninguna manera. Pero mis hijos lo amaron y si hablo en nombre de mis hijos y no de mí misma, eso es lo que tendría que decir», declaró. «No estoy aquí por mí. La mamá en mí quiere que él sienta todo lo que siento, lo que sintieron mis hijos. Nada justifica, nada justifica lo que has hecho», añadió.

Amber Kyzer, quien estuvo casada con Timothy Jones Jr. durante ocho años, se divorció del presunto infanticida en 2012, cuando obtuvo la custodia compartida de sus hijos. Durante ese tiempo, fuemaltratada en presencia de los pequeños por Jones de manera habitual, según declaró. Al poco de separarse, sin embargo, Kyzer se quedó sin trabajo, por lo que consideró que la mejor decisión era ceder la custodia a su marido, informa CNN. «Como madre, tomé la mejor decisión que pude. Confié en mi esposo en ese momento. Él prometió cuidar a nuestros hijos».

Todo cambió cuando, el 28 de agosto de 2014, Kyzer llamó al domicilio de su exmarido para hablar con ellos. De fondo, oía gritos. Jones los estaba estrangulando. Colgó y, sin saber que hacer con ellos, metió los cadáveres en el maletero de su vehículo y condució sin rumbo durante varios días, hasta que acabó enterrándolos en un paraje de Alabama. Más tarde, fue arrestado en un control policial en Misisipi.

«Me enteré junto a ustedes y al mundo lo que les había pasado a mis hijos. Así que, en retrospectiva, la mamá en mí decía, que muera, que muera, absolutamente. Pero no estoy a favor de la pena de muerte, en ningún caso», dijo Kyzer, que siguió la retransmisión del juicio por televisión. Además, la mujer también añadió no quería que la familia de su exmarido «sintiera el dolor de perder a un hijo», como le pasó a ella. «Si yo personalmente pudiera arrancarle la cara, lo haría», dijo. «Esa es la mamá oso que hay en mí. Pero no deseo a la familia Jones lo que sentí cuando perdí a mis hijos».