El exembajador de Venezuela: «El éxodo masivo puede ser la clave para la caída del régimen» Diego Arria asegura que la región no aguantará mucho tiempo el colapso de los sistemas asistenciales de salud, educativos y sociales

Gabriela Ponte

El pin con la bandera de Venezuela que lleva prendido en el traje es la insignia más singular de quien fue embajador de Venezuela en las Naciones Unidas y exgobernador de Caracas. Diego Arria (80) inició su carrera diplomática en uno de los momentos de mayor dificultad para poner fin a los grandes conflictos en el mundo. Su participación en los procesos de negociación de paz en Bosnia, Los Balcanes y Ruanda son su mejor carta de presentación. Arria sometido a un exilio forzado –Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general, anunció en 2014 una orden de captura en su contra por su implicación en un supuesto plan de magnicidio contra Maduro– comenta en ABC su postura ante una intervención militar en Venezuela y la reapertura de un diálogo político.

—¿Cómo se encuentra el juego político en Venezuela?

—Nuestro país está en un proceso de aniquilación que se va acelerando con el tiempo. El rol del régimen es claro, se ha convertido en un narcoestado y eso ha impedido que el mundo pueda opinar debidamente de cual es nuestra realidad porque siempre ven a un Gobierno y no a un conjunto de bandas criminales que se han apoderado del Estado venezolano. Por otro lado, la oposición ya no representa los intereses de los venezolanos, no hay líderes que tengan capacidad de convocatoria.

—Recientemente EE.UU. ha dicho que una intervención militar está sobre la mesa...

—Yo lo veo posible pero poco probable. Yo estoy completamente de acuerdo con cualquier solución pacífica o no pacífica que nos permita desmontar al régimen.

—¿Cómo valora la propuesta de España en la UE por apostar por reabrir el diálogo en Venezuela?

—El diálogo nos ha enseñado que no debemos seguir por esa vía. Cuando estuve sentado en la cúpula de poder del mundo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, aprendí que la comunidad internacional es lenta y le toma mucho tiempo advertir de la realidad.

—EE.UU llevó al Consejo de Seguridad la crisis humanitaria del país...

—Es la segunda Fórmula Arria (dar voces a terceros) que EE.UU. convoca dentro del Consejo. La ONU ya no es la instancia donde los venezolanos podemos recurrir porque Rusia y China vetarán cualquier resolución que implique el uso de la fuerza en Venezuela.

—¿La comunidad internacional tiene verdadera noción de la crisis hunmanitaria?

—Yo creo que la región sabe lo que estamos pasando porque lo viven en carne propia con la llegada de miles de venezolanos a sus países. Nosotros hemos globalizado nuestra tragedia de una manera involuntaria porque nos han obligado a irno del país. Este drama pesa en los sistemas asistenciales, sociales, educativos de los países vecinos que se preguntan hasta cuándo podemos aguantar esto. Por eso yo creo que la tragedia venezolana del éxodo masivo puede ser la clave para la salida del régimen de Maduro.

—¿Los países de la región pueden soportar esta situación a largo plazo?

—Colombia ha sido muy generoso. Si esto no para se van a generar corrientes xenófabas legítimas como sucede en Estados Unidos y en Alemania... Curiosamente lo que para ellos puede ser malo, para nosotros puede ser positivo.

—Usted ha venido planteando la creación de un Gobierno de Emergencia en el exterior...

—Sí, pero no es para gobernar sino para convertirse en la voz de Venezuela en el mundo. Un grupo de ocho personas independientes, con peso individual y sin aspiraciones políticas a posteriori... esa es la única manera de galvanizar el éxodo.

—¿Habrá cambio político este año en Venezuela?

—Si no hay cambio político se instaurará el Estado comunal en el país con la nueva Constitución chavista, lo que Chávez siempre soñó y el riesgo de que esta gente se perpetue en el poder es extraordinario.