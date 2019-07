Una estudiante de 24 años muere por una sobredosis de cafeína La joven universitaria había advertido en sus redes sociales que pretendía quitarse la vida

Una estudiante universitaria de ciencias se ha suicidado con una sobredosis letal de cafeína después de usar sus conocimientos para investigar sobre niveles tóxicos, según el medio británico «Daily Mail».

La joven británica de 24 años, Sophia Benning, luchaba contra una depresión. Compró los estimulantes por Internet después de compartir mensajes en las redes sociales en los que indicaba que se quería quitar la vida.

Su cuerpo fue hallado sin vida en la residencia de estudiantes de la Universidad de Salford el pasado marzo después de haber ingerido una cantidad de cafeína tres veces superior a la recomendada. Junto al cadáver había una nota que decía: «Estoy cansada de mantener una fachada. Estoy cansada de poner una sonrisa falsa cuando estoy muriendo emocionalmente».

A pesar de sufrir síndrome de Asperger, Benning era una excelente estudiante. Al acabar la educación secundaria comenzó a estudiar bioingeniería, pero lo dejó en el primer año para después cursar estudios de biomedicina.

Su familia comenzó a preocuparse después de que la joven no les respondiese a los mensajes. Fue entonces cuando contactaron con su novio, que se dio cuenta de los problemas mentales de Benning cuando vio sus publicaciones en la red social Reddit: «Antes de la semana que viene estaré lista para irme. No dejo nada atrás. No puedo parar de pensar en el suicidio y necesito irme».

Sus compañeros han lamentado profundamente la pérdida de la joven y la universidad le otorgó un galardón de manera póstuma. El investigador forense Alan Walsh ha comentado que Sophia era «una joven muy inteligente que tenía el apoyo de su familia y sus compañeros de apartamento».