El erróneo consejo de Trump para apagar el incendio de Notre Dame: «Utilizar aviones cisterna»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado la posibilidad de utilizar aviones cisterna para extinguir el incendio de la Catedral de Notre Dame de París, sobre el que los bomberos han anunciado su extinción.

«Es terrible ver el enorme incendio en la Catedral de Notre Dame de París. Quizás con aviones cisterna podría ser sofocado. ¡Hay que actuar rápido!», ha apuntado Trump a través de Twitter.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!