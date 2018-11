«EE.UU. presiona a otros países como un matón, pero es el que se ha quedado políticamente aislado» El viceministro de Exteriores y negociador nuclear de Irán, Seyyed Abbas Araghchi, asegura en una entrevista que la reimposición de sanciones por Trump afecta a su país, pero no alterarán su política

Manuel Trillo

Madrid Actualizado: 17/11/2018 02:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El número dos de la diplomacia de Irán y encargado de la negociación nuclear, Seyyed Abbas Araghchi, combina modales amables y un carácter jovial con la dureza del discurso al fustigar a EE.UU. e Israel. Recibe a ABC en un salón de la Embajada en Madrid, decorada con elegante mobiliario y una espléndida alfombra persa.

¿Cómo están afectando a su país la salida del acuerdo nuclear por EE.UU. y la reimposición de sanciones?

Ya antes de que entraran en vigor las sanciones, desde la elección del presidente Trump, hubo un impacto psicológico por la incertidumbre y las grandes empresas empezaron a paralizar sus actividades. Luego han abandonado el país poco a poco, pero las pequeñas y medianas sin relación comercial con EE.UU. siguen trabajando con nosotros. Unas 3.000 pymes españolas trabajan con Irán. Lo que requieren es un canal financiero para las trasacciones. Seguramente se reduzca nuestra venta de crudo y se vean afectadas las operaciones bancarias, pero no en el nivel que EE.UU. pensaba. Las sanciones van a tener un alto precio, pero no van a cambiar nuestras políticas. El anterior gobierno de EE.UU. nos impuso unas mucho más fuertes, pero al final se vio obligado a sentarse en la mesa. El presidente Trump sigue una experiencia fracasada. EE.UU es una potencia económica y presiona como un matón a otros países, pero es el que está aislado políticamente. Pronto su presidente llegará a esa conclusión.

Usted ha dicho que en el anterior periodo de sanciones pasaron de 200 a 20.000 centrifugadoras. ¿Van a aumentar también ahora su número?

Habíamos limitado las actividades nucleares para mostrar credibilidad. Si no hay acuerdo, no existen esas limitaciones. El fin de nuestro programa siempre será pacífico. Antes poseíamos centrifugadores de primera generación y ahora trabajamos en la tercera y cuarta, pero no queremos llegar a un punto de tensión.

Trump les acusa de patrocinar el terrorismo y aprovechar el acuerdo para desarrollar armas nucleares, y Netanyahu aportó supuestas pruebas. ¿Cómo demuestran que no es así?

Nuestro programa está bajo la inspección de la Agencia de la Energía Atómica. En 13 informes ratifica que Irán cumple. El régimen sionista es experto en mentir. Ningún documento hablaba de cabeza nuclear y los países europeos y la Agencia dijeron que no eran nuevos. No tenemos que caer en mentiras de individuos que buscan guerras.

Hablando de guerras, ¿de qué modo está presente Irán en la de Yemen?

No tenemos ninguna presencia, pero sí contactos con los hutíes. Eso no significa que hagan lo que les decimos. Nuestro esfuerzo es llevar la paz a Yemen. Esa guerra es resultado de los cálculos erróneos saudíes. Hablaron de acabar en dos meses con los hutíes, pero la guerra lleva cuatro años. Por eso quieren vincularlos con Irán. La solución no es la guerra, sino política.

El presidente Rohani dijo que el asesinato de Khashoggi se cometió bajo protección de EE.UU.¿Tiene pruebas?

Quiso decir que el enorme apoyo al gobierno de Arabia Saudí le ha hecho atreverse a todo lo que le da la gana, como el asesinato de Khashoggi. Usted recordará el baile de las espadas ante Trump. Por eso el gobierno de EE.UU. es cómplice de todos esos crímenes. Hasta le da armamento para Yemen.

¿Le preocupa que España venda armas a Arabia Saudí?

La venta de armamento a un régimen que lo utiliza para matar a gente indefensa es un error. Ahora hay 27 millones de khashoggis en Yemen.

¿Tratará en su visita la venta de armas a Irán?

Las relaciones siempre han sido buenas, pero nunca de armamento. Fabricamos casi el 100% del nuestro.

¿Vendería Irán armas a España?

Si se interesan…

¿Se lo va a proponer?

No, no, en este momento está bajo las sanciones del Consejo de la ONU. Hay posibilidad en años venideros.

En España se habla mucho de la financiación iraní a Podemos?

Hasta donde sé, son rumores sin base real. No vemos motivos para intervenir en los partidos en España.

¿Y a través de HispanTV? Está financiada por Irán, ¿no?

Tenemos un canal en español que hace una labor profesional.

¿Cómo ve el cambio de gobierno en España y los problemas con el independentismo catalán?

Apoyamos la integridad territorial y la soberanía de España. Hemos tenido buena relación con los gobiernos españoles de cualquier partido.

No quisiera acabar sin preguntar por recientes protestas de mujeres que se quitaban el velo y las denuncias de violación de derechos humanos...

¿Acaso en España no hay protestas?

No de mujeres quitándose el velo.

Pero de otra forma. Irán es un país libre, hay libertades políticas en el marco de la Constitución. El pueblo tiene derecho a protestar, incluso por la vestimenta. Son implicaciones de la sociedad abierta. Si viaja a Irán verá que las mujeres se quitan el velo y no pasa nada.