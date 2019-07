Dimite el presidente del Parlamento flamenco, aliado de Puigdemont, por un escándalo con una prostituta Kris Van Dijck habría ejercido tráfico de influencias en favor de su «amiga»

Enrique Serbeto Bruselas Actualizado: 11/07/2019 20:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La doble ruina del fugitivo

El presidente del Parlamento flamenco, Kris Van Dijck, ha anunciado su dimisión en un comunicado publicado por la agencia Belga, a causa de un escándalo de ayudas públicas que él habría gestionado en favor de una prostituta con la que mantenía relaciones frecuentes. Este dirigente independentista flamenco, militante del principal partido del país, la Nueva Alianza Flamenca (N-VA) afirma en el comunicado que "los acontecimientos recientes me impiden actuar como presidente del Parlamento flamenco” a pesar de que también asegura que “nunca he hecho nada que vaya en contra de la ley” y que “quienes me conocen un poco lo saben, porque las acusaciones de hoy son totalmente falsas".

La N-VA es el principal aliado en Europa del fugado de la justicia, Carles Puigdemont y de los demás dirigentes independentistas catalanes. Su antecesor en el cargo de presidente del Parlamento Flamenco, Jans Peumans, llegó a crear un grave incidente diplomático con el Gobierno español a causa de ello.

La revista "P-Magazine" publicó en su sitio web un artículo sobre su relación con una prostituta y relataba cómo el ahora dimitido habría intervenido en su nombre para procurarle ayudas públicas de forma fraudulenta. Una prostituta, que se hace llamar “Lynn”, se habría beneficiado de las ayudas que se conceden a los trabajadores despedidos de empresas en bancarrota. La diferencia es que la empresa en cuestión era una falsa compañía llamada E-Media, creada expresamente para contratarla justo antes de que anunciase su cierre. A través de sus contactos con miembros del gobierno belga, Van Dijck solicitó una indemnización de 26.000 euros, aunque finalmente su amiga recibió 5.239 euros. Según se dice en los correos electrónicos entre el presidente del Parlamento flamenco ahora dimitido y su amante, este habría contactado al ministro de Empleo, el democristiano flamenco Kris Peeters, para facilitar el procesamiento de la solicitud.

La semana pasada, Kris Van Dijck había causado un accidente de tráfico mientras conducía bajo la influencia del alcohol. "Estoy profundamente avergonzado", dijo entonces, al tiempo que se comprometía a donar el sueldo de este mes a una asociación que ayuda a las víctimas de accidentes de tráfico.