Diez heridos y 1.800 evacuados tras la explosión de una refinería en Alemania

Diez personas resultaron hoy heridas –una de ellas grave– al producirse una explosión y un gran incendio en una refinería en Vohburg an der Donau (sur de Alemania), un suceso por el que las autoridades decretaron la alarma por catástrofe y desalojaron temporalmente a unas 1.800 personas.

La explosión, que se escuchó a varios kilómetros a la redonda, se produjo sobre las 5.15 horas en las instalaciones de la empresa Bayernoil, y el incendio aún no ha sido totalmente extinguido, aunque ya se encuentra bajo control, según informó a través de Twitter la Policía de Oberbayern.

Update #Großbrand in #Vohburg#Irsching Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern aber weiterhin an. Absperrmaßnahmen und Gefahrendurchsagen sind weiterhin in Kraft. Rund 600 Einsatzkräfte von #Feuerwehr#Rettungsdienst#THW und #Polizei sind im Einsatz