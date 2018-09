Denuncian que el Fiscal general de Perú es parte de una red de corrupción judicial Una red de escuchas legales ha desvelado un presunto intercambio de sentencias por dinero y favores, que implicaría también a Keiko Fujimori

PAO UGAZ

CORRESPONSAL EN PERÚ Actualizado: 01/09/2018 03:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde el pasado mes de julio, Perú está conmocionado por la red de audios ordenados legalmente por la fiscal del Puerto del Callao, Sandra Castro, para develar las redes del narcotraficante, Gerson Gálvez Calle, «Caracol», y que hoy involucran al fiscal general peruano, Gonzalo Chavarry.

La red de corrupción es dirigida por el juez supremo, César Hinostroza, quien manejaba la corte judicial del puerto del Callao, el Consejo Nacional de la Magistratura, que escogen a los jueces y fiscales; y otras salas judiciales a nivel nacional con el fin de ofrecer sentencias judiciales a cambio de dinero y favores.

De acuerdo al informe judicial, Chavarry forma parte de la red «Los cuellos blancos del Puerto» junto a los fiscales supremos, Víctor Raúl Rodríguez Monteza y Tomás Aladino Gálvez Villegas.

El anterior fiscal general, Pablo Sánchez, se comunicó a través de una petición judicial con Chavarry para pedirle que se aparte del caso: «Al presentarse una causal clara excusa, correspondería que usted se aparte de conocer estos hechos. Usted y otros fiscales supremos aparecen involucrados en presuntos hechos delictivos».

«Ya presenté mi descargo (ante el Congreso y Poder Judicial) y lo haré cada vez que me mencionen. Nunca he asistido a ninguna reunión secreta con las personas investigadas ni me he comprometido a nada irregular. Mi actuar ha sido transparente», dijo en su cuenta de Twitter, el fiscal Chavarry, quien asumió el cargo a mediados de julio.

Hasta el momento, han renunciado tras el escándalo revelado por la plataforma periodística, IDL reporteros; el ministro de justicia, Salvador Heresi; toda la sala del Consejo Nacional de la Magistratura; el entonces presidente del poder judicial, Duberlí Rodríguez; y toda la corte del poder judicial del Callao.

Reunión con la «señora K»

Entre las revelaciones que se han hecho públicas gracias a los audios se encuentra la cita entre César Hinostroza y Keiko Fujimori, quien quería que la sacasen del caso de lavado de activos por el que la investigan junto a su esposo, Mark Vito Villanella, desde la campaña presidencial del 2016.

Keiko Fujimori ha negado la reunión con Hinostroza, pero un colaborador eficaz ante la justicia ha confirmado la cita, detallando que antes de la misma; se planeó el encuentro con los congresistas fujimoristas; Hector Becerril y Micky Torres.

Hinostroza, cuenta con el derecho al antejuicio, por tanto, su salida solo se dará si el Parlamento, manejado por la mayoría de congresistas del partido de Keiko Fujimori, vota a favor de levantarle el antejuicio y someterlo a la justicia.

Es por ello que hasta hoy, la situación del juez César Hinostroza no se ha discutido en el pleno del Parlamento.

La red de escuchas legales ha develado también una serie de favores judiciales del juez, Cesar Hinostroza al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo; quien le pagó 13 mil dólares además de entradas para ir al mundial de Rusia junto a su esposa, para que lo salven de sus investigaciones judiciales.

Las revelaciones han causado un choque entre el presidente peruano, Martín Vizcarra y la lideresa de la oposición en el Parlamento, Keiko Fujimori; porque ambos disienten sobre la futura permanencia del fiscal general, Gonzalo Chavarry: mientras Vizcarra apoya su salida; Fujimori ha salido a respaldarlo públicamente.