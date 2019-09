Un coche se empotra contra el vestíbulo del hotel «Trump Plaza»

Un coche se ha empotrado esta pasada noche contra el vestíbulo principal del «Trump Plaza», situado en New Rochelle (Nueva York), causando heridas leves al conductor y a dos transeúntes.

Según las primeras investigaciones, el choque pudo ser debido a un accidente. El conductor, que tras empotrarse contra el vestíbulo se bajó del coche y se sentó en el sofá del 'hall', ha sido interrogado por la policía.

«Nos gustaría agradecer a los que han actuado rápidamente al incidente de esta noche», ha dicho un portavoz de la Organización Trump en una declaración enviada por correo electrónico a ABC News.

Damaged car being removed from Trump Plaza New Rochelle. Totaled, obviously. pic.twitter.com/jZx3QylX1u