Círculos de extrema derecha pueden estar detrás del asesinato del político alemán Lübcke El cristianodemócrata había recibido reiteradas amenazas de muerte y por ahora ese es el único indicio sobre el móvil del crimen con el que cuenta la policía

Rosalía Sánchez Corresponsal en Berlín Actualizado: 05/06/2019 09:36h

La familia del político cristianodemócrata Walter Lubcke, asesinado en el jardín de su casa el pasado fin de semana, ha sido trasladada a un lugar seguro y permanece bajo protección policial, después de que fueran detectados en las redes sociales mensajes de celebración del asesinato que proceden de círculos de la extrema derecha alemana. «¡Ajá! Alguien ha hecho una buena acción», fue publicado en una cuenta en Facebook. «No me da ninguna lástima», escribía otro internauta, que ironizaba añadiendo «podemos irnos si algo no nos conviene y ahora ha tenido que irse él». Este último mensaje remitía a unas declaraciones de Lübcke, que dijo en 2015, durante un acto en el que defendió la construcción de un centro para refugiados, «quien no esté de acuerdo con estos valores, defendidos con claridad por la Constitución alemana, puede irse del país, esa es la libertad de todo alemán». Desde aquella fecha, Lubcke había recibido reiteradas amenazas de muerte y por ahora ese es el único indicio sobre el móvil del crimen con el que cuenta la policía.

En paralelo al procedimiento de protección de la mujer y los dos hijos de Lübcke, la investigación prosigue con los interrogatorios al vecindario. El jardín de la vivienda, en el que fue asesinado, está cerca de otras casas los agentes buscan algún testigo que pudiera haber oído el disparo o haber visto a alguien huir. El calibre del arma con el que le fue disparado un tiro en la cabeza, a la altura de la oreja derecha, apunta a que no se trata de un asesino profesional y la policía ni siquiera cree que fuera utilizado un silenciador. El político conservador solía pasar las últimas horas del día en su jardín de la casa familiar en Wolfhagen-Istha (Hesse), un vecino pudo verlo esa misma tarde cortando el césped y la casa carece de una valla o muro protector, por lo que cualquier viandante podía ver a Lübcke cada noche tomando una o dos cervezas en el porche.

Medios locales de Hesse han publicado, citando fuentes policiales, que fue uno de sus dos hijos el que encontró el cuerpo en la terraza. El fiscal encargado del caso ha confirmado que, debido al fácil acceso al jardín desde la calle, el asesino seguramente entró y salió en poco tiempo. Se trata de un pueblo tranquilo en el que no hay cámaras de seguridad en ninguna parte y resulta imposible rastreas el tránsito. Pero la división policial tecnológica cree que sí pueden rastrearse los teléfonos que alrededor de la hora del crimen, pasada la media noche del domingo, entraron en contacto con las redes wifi de la zona, por lo que la investigación, además de los testimonios de los vecinos, sigue ahora por esa vía. Con el objeto de verificar quién estaba en los alrededores en el momento del crimen, los investigadores pueden solicitar a los operadores de red los números y datos de conexión de todos los teléfonos móviles registrados en la red en un determinado momento, pero la celebración de una feria cercana aumenta a casi 2.000 la cifra de teléfonos móviles en la zona y el rastreo en búsqueda de anomalías será mal largo de lo esperado.

Sin embargo, se estimó que muchos teléfonos celulares estaban en la celda durante la noche. El organizador habla de hasta 2000 visitantes en la noche en cuestión. La policía tendría que identificar primero a un sospechoso y verificar la consulta, si él estaba allí en ese momento.

La policía trabaja con la hipótesis de que el asesino salió a pie del jardín pero después huyó en coche, que estaría aparcado no muy lejos y que podría haber contado con un conductor que le estaba esperando, por lo que entraría en la ecuación un posible cómplice. En la parte de atrás, el jardín cuenta con una cerca de 1,50 metros de altura, por lo que los investigadores consideran más probable que el acceso fuese por la parte delantera.

La pequeña localidad de unos 600 habitantes está conmocionada por el asesinato. El ayuntamiento ha creado una comisión compuesta por veinte personas para gestionar la crisis. El equipo local de sanitarios que llegó a la casa minutos después de que el cuerpo fuera encontrado por la familia y que practicó todavía procedimientos de reanimación con la esperanza de rehabilitar la actividad del corazón, incurrió en modificaciones de la escena del crimen que dificultan las pesquisas de la policía. Un paramédico modificó la situación y postura del cuerpo e incluso procedieron a limpiar parte de la sangre, según testificarían después, para evitar a la familia el terrible escenario. Por este motivo los equipos sanitarios locales están siendo también sometidos a un control rutinario de comunicaciones con el que la policía espera descartar vínculos con la víctima. «Seguimos investigando en todas direcciones», informa esta mañana la portavoz de la policía local, anunciando que ha sido puesta a disposición de la ciudadanía una línea telefónica directa para que cualquier pista pueda ser correctamente registrada por los investigadores.