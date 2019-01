La carta de Kramp-Karrenbauer y otros alemanes que pide a los británicos que se queden en la UE «Extrañaríamos a los británicos, nuestros amigos al otro lado del canal. Extrañaríamos a Gran Bretaña como parte de la Unión Europea, especialmente en estos tiempos difíciles», lamentan los firmantes

Rosalía Sánchez

«Los británicos deben saber que, desde el fondo de nuestros corazones, queremos que se queden». Así termina la carta enviada a «The Times» por una representación transversal de todos los partidos políticos alemanes, excepto el antieuropeo y antiextranjeros Alternativa para Alemania (AfD), pidiendo a los «amigos al otro lado del canal», que vuelvan a pensarlo y opten esta vez por permanecer en la UE. «Al igual que nos damos cuenta de que la libertad de la que disfrutamos como europeos hoy en día ha sido construida y defendida de muchas maneras por los británicos, queremos que los británicos sepan que respetamos su elección. Y si Gran Bretaña desea abandonar la Unión Europea para siempre, siempre tendrá amigos en Alemania y Europa. Pero los británicos también deben saber que creemos que ninguna opción es irreversible. Nuestra puerta siempre permanecerá abierta: Europa es su hogar».

La misiva va firmada por destacadas personalidades de la cultura alemana, desde Campino, el cantante de Tote-Hosen, un popular grupo de música, hasta el futbolista Jens Lehamnn, pasando por figuras representativas de la industria como el jefe de Daimler Dieter Zetsche, además de por las presidentas del Partido Socialdemócrata (SPD) Andrea Nahles y de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauen.

«Sin su gran nación, este continente no sería lo que es hoy: una comunidad definida por la libertad y la prosperidad. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña no se dio por vencida. Acogió a Alemania como una nación soberana y una potencia europea. Esto nosotros, como alemanes, no lo hemos olvidado y estamos agradecidos», dice la misiva, «Gran Bretaña se ha convertido en parte de lo que somos como europeos. Y por lo tanto extrañaríamos a Gran Bretaña. Extrañaríamos el legendario humor negro británico e ir al pub después de las horas de trabajo para tomar una cerveza. Echaríamos de menos el té con leche y conducir por el lado izquierdo de la carretera. Y nos perderíamos de ver el “Christmas Panto”. Pero más que nada, extrañaríamos a los británicos, nuestros amigos al otro lado del canal. Extrañaríamos a Gran Bretaña como parte de la Unión Europea, especialmente en estos tiempos difíciles», lamentan los firmantes.

Respuestas distantes

«The Times» ha calificado este mensaje como «cariñoso y tierno», aunque los comentarios que siguen a su publicación en la página web del diario británico se leen respuestas distantes, como «la UE no es nuestro hogar, más bien ha sido nuestra prisión». Desde luego es mucho más cariñoso y tierno que la reacción oficial del Gobierno alemán, de la que los partidos SPD y CDU se desmarcan en cierta manera en la citada carta.

La canciller alemana se ha limitado a declarar que espera que el daño causado por el rechazo del Parlamento británico al acuerdo sobre el Brexit sea el menor posible y que se trabajará por ello, aunque advirtió de que Europa está preparada para una salida desordenada del Reino Unido de la UE. «Lamentamos la decisión del Parlamento británico. Queremos que el daño -y hará daño- sea lo más pequeño posible y vamos a trabajar por ello», han sido sus palabras, «queremos una salida ordenada pero estamos también preparados para una salida desordenada». El ministro de Exteriores, Heiko Maas, ha exigido una clara señal por parte de Londres respecto «a lo que quieren del Brexit», pero no se ha mostrado receptivo a posibles negociaciones adicionales ni a retrasar la salida de Reino Unido de la Unión Europea, que debe producirse el 29 de marzo próximo.

El Gobierno alemán ha creado una página web en la que intenta responder a preguntas de los confusos ciudadanos «en la medida de lo posible» sobre el Brexit. Bajo el título «Brexit - Preguntas y respuestas», informa sobre asuntos como: ¿Puedo seguir viajando sin visa al Reino Unido tras el Brexit? o ¿Puedo hacer aún un intercambio de Erasmus en Gran Bretaña en el futuro? Muchas de las consultas versan sobre la posibilidad para los británicos de adoptar la nacionalidad alemana. El número de solicitudes, según datos de la Oficina Federal de Estadística (Destatis) de Wiesbaden, ha aumentado un 162% en un solo año y llegan a las autoridades de inmigración por miles.