Un candidato republicano se niega a viajar con una periodista sin que esté acompañada por un hombre

El candidato republicano a gobernador de Mississippi, Robert Foster, se ha negado a viajar con una periodista a menos que haya un hombre presente, algo que ha sido criticado este miércoles en las redes sociales. La periodista Larrison Campbell solicitó asistir a un viaje de campaña de 15 horas con Foster, pero su personal recalcó que para ello tendría que acompañarla un hombre.

Campbell ha publicado un texto en el diario digital «Mississippi Today» en el que afirma que el personal de Foster le aseguró que su presencia «podría usarse para insinuar un asunto extramarital». Además, ha afirmado que le advirtieron de que la campaña simplemente «no puede arriesgarse».

«Mi editor y yo acordamos que la solicitud era sexista» y optaron por no obedecer, según ha recalcado Campbell. Foster más tarde ha publicado en Twitter: «Como anticipé, la izquierda liberal perdió la cabeza por el hecho de que elijo no estar a solas con otra mujer». «No pueden creer que, incluso en 2019, alguien todavía valora su relación con su esposa y defiende su fe cristiana», ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que él y su esposa siguen la «Norma de Billy Graham», una práctica que se atribuye al difunto predicador evangélico de no pasar tiempo a solas con ninguna otra mujer que no sea su esposa. El candidato añadió: «Siento que la Sra. Campbelle no comparta este punto de vista, pero tomé esta decision por respeto a mi esposa».

Before our decision to run, my wife and I made a commitment to follow the “Billy Graham Rule”, which is to avoid any situation that may evoke suspicion or compromise of our marriage. I am sorry Ms. Campbell doesn’t share these views, but my decision was out of respect of my wife. https://t.co/5tjH2x2g65