Burlas contra el rascacielos con forma de pene construido en China

Los rascacielos son edificios tan imponentes que pueden dejar a los viandantes boquiabiertos o suscitar una incomprensión que se traduzca en críticas ácidas. Una mezcla de ambas sensaciones despierta el levantado en Guangxi, una ciudad del sureste de China, por su parecido con un pene, tal y como han señalado numerosos usuarios en las redes sociales, como informa el medio británico «The Sun».

La polémica por el edificio se ha vuelto particularmente grave después de que se publicara en internet un vídeo falso en el que el rascacielos aparece iluminado con numerosas luces, incluida una que sale de su parte más alta.

"I do like it but don't you think perhaps it's a little ... you know... a little bit too penisy?"



Architect: "Don't worry, there'll be so many fireworks and lights on the launch night, nobody will ever notice" pic.twitter.com/rqh04z5L2a