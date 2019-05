Un avión de pasajeros aterriza envuelto en llamas en el aeropuerto de Moscú

Un avión de pasajeros Superjet-100 se incendió hoy al efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Sheremétievo de Moscú y al menos seis de sus ocupantes resultaron heridos, informó la agencia Interfax.

«Según datos preliminares, seis personas resultaron con quemaduras y heridas durante la evacuación del avión», dijo a Interfax un portavoz de los servicios de emergencia, aunque otras fuentes no descartan que se hayan producido víctimas mortales.

El aparato, con 73 personas a bordo, había despegado minutos antes de Sheremétievo con destino a Murmansk, ciudad en el noroeste de Rusia.

«El avión informó de un problema a bordo y se dispuso a efectuar un aterrizaje de emergencia. No lo consiguió en el primer intento y en el segundo el tren de aterrizaje impactó contra la pista, al igual el morro de aparato, y se produjo el incendio», detalló la fuente a Interfax.

De momento se desconoce el problema que obligó a los pilotos del Superjet-100, un avión de fabricación rusa, a regresar a Sheremétievo.

#BREAKING: Russian airline Aeroflot plane makes an emergency landing at Moscow's Sheremetyevo airport after fire on board pic.twitter.com/Ro6m8iO09B