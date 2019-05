Un avión ligero se estrella en una carretera de Gales al chocar con el tendido eléctrico

Un avión ligero se ha estrellado en la mañana de este domingo en una carretera de doble calzada en el sur de Gales, provocando una intensa humareda después de golpear contra los cables de un tendido eléctrico, según informa el diario británico Daily Mail.

La carretera A40, cuyo trayecto se realiza entre Abergavenny, una ciudad comercial y una comunidad en Monmouthshire, y Raglan, se ha cortado después del accidente, y la policía ha mandado un aviso a la población para que eviten el área.

@WalesOnline Plane has crashed on the A40 south of Abergavenny. There is a private landing strip nearby pic.twitter.com/yXeZ5CUFfS