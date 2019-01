Las autoridades alemanas declaran a AfD «sospechoso» de violar la Constitución Esta calificación por parte de la Oficina Federal de Protección de la Constitución permite someter a sus miembros a vigilancia y recopilar datos sobre ellos de las autoridades

El partido antieuropeo y antiextranjeros Alternativa para Alemania (AfD) queda a partir de ahora bajo vigilancia de la Oficina Federal de Protección de la Constitución (BfV), según ha publicado la agencia alemana DPA. Especialmente el ala más a la derecha del partido y su líder, el jefe regional de AfD en Turingia Björg Höcke, son considerados «sospechosos» y esta calificación por parte del BfV permite someter a sus miembros a vigilancia y recopilar datos sobre ellos de las autoridades.

Las juventudes del partido «Joven Alternativa», podrán ser sometidas a una vigilancia más intensa, con recopilación y grabación de datos digitales, y podrán ser infiltradas por la policía y los servicios de inteligencia de Interior. El presidente de BfV, Thomas Haldenwang, presentará esta tarde en rueda de prensa el expediente de 450 páginas reunido por esta institución y que justifica la calificación de «sospechoso» a un partido político.

Esta declaración se produce después del último congreso de AfD, celebrado este pasado fin de semana en Riesa, en el que ha sido votado un programa electoral, de cara las próximas elecciones europeas de mayo, que propone un ultimátim a la UE, de manera que si las instituciones europeas no son reformadas a gusto del partido, con una devolución de competencias nacionales, Alemania respondería con su salida de la UE, según un proyecto ya redactado y que serviría de hoja de ruta del «Dexit» en cinco años a partir del comienzo de su aplicación.

El programa de 58 páginas señala que, de no darse las «profundas reformas» que a su juicio precisa la UE, «consideramos necesario, como último recurso, la salida de Alemania o una disolución ordenada de la Unión Europea», y la creación en su lugar de una comunidad de países basada en intereses económicos. Las reformas que exigen son: la supresión del Parlamento Europeo y del euro, la lucha contra «la islamización de Europa», y cambios en la política agrícola común. Según la ultraderecha alemana, la UE «se ha convertido en una estructura no democrática (…) concebida por unas burocracias poco transparentes y no controladas».

AfD espera obtener muy buenos resultados en los comicios regionales que tendrán lugar en otoño de este año en los Bundesländer de Brandemburgo, Sajonia y Turingia. Sometido a un cordón sanitario por parte de los demás partidos alemanes a causa de sus principios antieuropeos y su agresiva retórica contra la inmigración, no logra capitalizar su condición de primer partido de la oposición en el Bundestag, donde tiene 92 escaños, y aspira a llevar su programa al Parlamento Europeo con mayor fuerza. En la actualidad, la AfD tiene sólo un escaño en Estrasburgo, el de Jorg Meuthen. En el congreso de Riesa, fueron elegidos 29 candidatos más para seguirle en la lista y que estarán llamados a defender el cierre del Parlamento en el que aspiran a tener escaño.

Este revés puede generar en muchos simpatizantes nuevas reticencias a votar a AfD tanto en las regionales como en las europeas, puesto que la BfV expondrá con carga probatoria los puntos en los que el partido ha demostrado no respetar los principios de la Ley Fundamental alemana. En el congreso de Riesa, en numerosas intervenciones fueron insultadas y vilipendiadas las instituciones alemanas y europeas. Algunos de los puntos que defiende el programa electoral de AfD, además, podrían ser contradictorios con la Constitución de este país.

A pesar del descontento que viene alimentando el voto a AfD, el Eurobarómetro del pasado noviembre muestra que el 51% de los alemanes afirma tener «más bien confianza» en la UE, nueve puntos por encima de la media europea, pero también señalan las encuestas que entre un 12% y un 15% de los votantes está pensando votar a este partido en las elecciones de mayo.