Austria y Alemania reabrirán su frontera el 15 de junio Viena ha alegado que a principios de mayo superó con éxito la primera fase de desconfinamiento sin rebrote de infecciones y ha proseguido con la flexibilización de las restricciones

Rosalía Sánchez SEGUIR Corresponsal en Berlín Actualizado: 13/05/2020 11:57h

Austria ha llevado a cabo en las últimas semanas un intenso trabajo diplomático que culminaba ayer, con una conversación telefónica entre el canciller, Sebastian Kurz, y la canciller, Angela Merkel, en la que quedó cerrado el acuerdo para abrir la frontera común a partir del 15 de julio. El sector turístico del país alpino aspira a recibir a los turistas alemanes, que suponen una importante aportación a su PIB, lo que será posible gracias al anuncio que acaba de realizar la ministra austriaca de Turismo y Agricultura, Elisabeth Köstinger, en una entrevista con la radio pública Ö1: «A partir del 15 de julio, se podrá abrir la frontera entre Alemania y Austria (…) tras negociaciones intensas entre los dos gobiernos».

Merkel mantuvo ayer también una conversación telefónica con el presidente francés Macron, por lo que es muy posible que también sea anunciada pronto la fecha de reapertura de la frontera con Francia. Alemania da estos pasos en la línea de la propuesta que hoy mismo presentará en Bruselas la Comisión Europea, para un plan de fases de apertura de las fronteras internas basado en el levantamiento de las barreras entre países con similares niveles de contagio.

Buena gestión

En este sentido, Austria ha alegado que a principios de mayo superó con éxito la primera fase de desconfinamiento sin rebrote de infecciones y ha proseguido con la flexibilización de las restricciones. «La primera etapa ha sido bien gestionada», ha declarado el ministro de Salud, Rudolf Anschober, «la situación es estable, hemos tomado las decisiones correctas en el momento adecuado y ahora recogemos los frutos del esfuerzo». El alza de nuevos contagios ha sido reducida al 0,2% solo quedan en pie las restricciones de distancia social en lugares cerrados y la obligación de llevar mascarilla en comercios y transportes públicos.

Austria ha logrado hacer olvidar, por tanto, que precisamente en una de sus principales zonas turísticas, el Tirol, se produjo uno de los grandes focos de infección en la llegada de la pandemia a Europa, y que desde allí el virus se repartió por los cinco continentes. Los magistrados de la fiscalía de Innsbruck han presentado ya el primer informe policial, de mil páginas, que acusa a las autoridades locales de no haber actuado correctamente, por temor a perder la temporada turística invernal. La región se enfrenta ahora, de hecho, a una avalancha de reclamaciones y juicios. «Las consecuencias de imagen para la región son importantes, pero esperamos ir en la avanzadilla de la reapertura para paliar esos efectos en lo posible», dice el alcalde de St. Anton am Arlberg, Helmut Mall, en referencia a que muchos turistas que no podrán todavía viajar a otros destinos, visitarán Austria este verano gracias a que el país se ha adelantado en la apertura del sector turístico.

De los menos afectados

Con un total de casos infectados de 15.910 y 623 fallecidos, Austria es uno de los países europeos menos afectados por la crisis sanitaria y su sector turístico lleva semanas preparándose con las instalación de mamparas de metacrilato entre comensales en los restaurantes y reservas por adelantado que garantizan una ocupación repartida en el tiempo, menor que antes del coronavirus pero sostenible para los negocios.

Desde mediados del pasado mes de marzo, Austria ha mantenido cerradas sus fronteras terrestres con Alemania, Italia, Suiza, Liechtenstein, República Checa y Eslovaquia. La entrada al país solo se permite en determinados pasos fronterizos, provistos de material y equipo sanitario para realizar pruebas de fiebre, y con un certificado médico que garantiza que la persona ha dado negativo en un test virológico de biolegía molecular SARS-CoV-2 de no más de cuatro días de antigüedad.

