Atacados en Londres por hablar español Los delitos de odio aumentaron un 23% un año después de ganar el Brexit

«En los días siguientes al referéndum, algunos europeos han sido objeto de abuso y representantes de otras comunidades étnicas han denunciado ansiedad por un clima de creciente hostilidad contra las personas identificadas como extranjeras. Es demasiado pronto para estar seguros de cuán generalizado es el problema, pero la tendencia es preocupante». Estas palabras de la exministra del Interior británica Amber Rudd en 2016 no podrían estar más de actualidad hoy en día. Con el país todavía partido en dos mitades por el efecto Brexit y un futuro político incierto, los delitos de odio relacionados con el racismo siguen aumentando desde aquel referéndum con el que Reino Unido se apartará y aislará de sus aún hoy socios europeos.

El tema ha vuelto a la primera plana en nuestro país porque hace unos días una mujer fue agredida en el «overground» (una mezcla entre cercanías y metro ligero) de Londres por hablar español. De manera repentina un hombre se acercó a ella gritando «tienes que hablar en inglés, estás en Inglaterra, ¡joder! No deberías hablar otros idiomas». Según los testigos, completamente sorprendida, la mujer no fue capaz de responder a su agresor en inglés y respondía en español. Enfureciéndose aún más, el hombre le dio un puñetazo en la cara. Uno de los testigos, entonces, tiró del freno de emergencia, pero el atacante bajó del tren y se fue, dejando a la mujer sangrando. Más tarde, la Policía anunció que habían arrestado a un hombre de 56 años relacionado con el ataque.

«Habla en inglés»

La situación recuerda a algún otro caso reciente. Sin ir más lejos, en abril de este mismo año, una española fue agarrada por el pelo y golpeada en el metro de la capital británica por dos mujeres de raza negra mientras charlaba con un grupo de amigos en nuestro idioma. «Habla en inglés, que para eso estás en Inglaterra», le espetaron antes de emprenderse a golpes con ella. Como consecuencia de la paliza, la víctima sufrió lesiones de diversa consideración en el cuero cabelludo y cortes en la cara.

La mayoría de denuncias se producen de forma anónima y en muchos de los casos el agredido ni llega a llevarlo ante la Policía. Un compañero de profesión, Alberto Muñoz, asegura que la Policía no ayudó mucho cuando fue atacado en pleno centro de Londres por tres adolescentes británicos, que incluso le amenazaron con una navaja. «La Policía tardó casi media hora en acudir y una vez que llegaron, me preguntaron si los provoqué de alguna forma. Cuando les dije que no y que era porque creía que era por hablar en español me respondieron en tono frio que no lo creían posible». El diagnostico que le dieron en el hospital: rotura del tabique nasal.

Lo que tienen en común estas agresiones racistas, aparte de que las llevaron a cabo ciudadanos británicos, es que nadie hizo nada por evitarlas. Ya lo advirtió en su momento la zambiana Tendayi Achiume, relatora especial de Naciones Unidos en materias relacionadas con racismo y xenofobia en su visita a Reino Unido. «Tras el Brexit ha habido un periodo de aceptabilidad de racismo que se incrementa cada vez más», aseguró.

Los datos apoyan su idea. Un año después del referéndum los delitos motivados por discriminación aumentaron un 23%, en algunas áreas más del 50%. Este rebrote ha hecho que algunos de los españoles con los que ha podido hablar ABC, y que no quieren desvelar sus nombres, aseguren que «no están muy seguros de querer permanecer en el país» tras el Brexit a pesar de que el Gobierno británico ha repetido una y otra vez que se respetarán los derechos de los que viven aquí.