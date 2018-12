La aniquilación de Israel pasa por Cataluña

Ramón Pérez-Maura

@PerezMaura Seguir Actualizado: 16/12/2018 02:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde que en 2001 la ONU organizara en Durban, Suráfrica, una conferencia contra el racismo, se empezó a poner en marcha la última versión de los movimientos antisemitas que se han ido conociendo a lo largo de la Historia de la Humanidad: el Movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones). La justificación partiría de las acusaciones en Durban a Israel por su supuesto racismo que calificaron de Apartheid, lo que era especialmente ofensivo en Suráfrica. Porque en los ciudadanos árabes de Israel no tienen ninguna discriminación. Sus derechos son iguales que los de los judíos. Votan, eligen sus diputados, usan el idioma árabe… Y tienen un privilegio: no están obligados a hacer el servicio militar. No está mal.

En realidad, este

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El Gobierno privilegiado

El Gobierno privilegiado ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La perfecta pinza antidemocrática

La perfecta pinza antidemocrática ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Cuando sólo se trata de prohibir