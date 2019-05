Las angustiantes imágenes grabadas por un pasajero del avión ruso mientras aterriza en llamas

Pese a que, estadísticamente, el avión es el medio de transporte más seguro del mundo, cuando se produce un accidente la tragedia suele ser de una gran dimensión, pues se pone fin a un alto número de vidas. Así ha ocurrido este domingo en Rusia, donde han muerto al menos 41 personas que viajaban en un avión de línea Sujói Superjet-100 de la compañía rusa Aeroflot, hay seis hospitalizadas y se desconoce el paradero de otras tantas.

El avión, cuyo accidente se produjo por causas todavía desconocidas pero que se baraja la hipóteses de que fuera por un rayo, tuvo que regresar al aertopuerto a los 28 minutos de haber despegado y realizó un aterrizaje de emergencia con 78 personas a bordo. Hasta ahora, las imágenes que habían visto la luz mostraban a la aeronave rodando por la pista como si fuera una bola de fuego, pero nada se sabía de lo vivido por los pasajeros en el interior. Sin embargo, uno de ellos grabó un angustiante vídeo dentro del aparato mientras aterriza envuelto en llamas.

Por el momento se desconocen las identidades de los fallecidos y de los supervivientes y los investigadores todavía desconocen qué pudo ocurrir certeramente. Una fuente de los servicios de emergencia ha confirmado a la agencia de noticias Sputnik la localización de las dos cajas negras, a partir de las cuales extraer la información que permita esclarecer el suceso. El Comité de Investigación baraja como posibles causas las malas condiciones meteorológicas, fallos técnicos y errores humanos, a la espera por tanto de que se conozcan datos más precisos.

La al haberse producido decenas de fallecidos, las autoridades han abierto ya una investigación penal por incumplimiento de la normativa de seguridad con consecuencia de muerte para dos o más personas, según ha informado la agencia de noticias Itar-Tass. El organismo supervisor del transporte (Rostransnadzor) ha anunciado también una inspección extraordinaria a Aeroflot.

BREAKING NEWS: Death toll rises to 13 after burning passenger plane makes emergency landing at Sheremetyevo Airport in Moscow. Initial reports suggested that passengers were safely evacuated, but that is not the case according to local media. pic.twitter.com/nprABmBsHP