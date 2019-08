Alemania ofrece su nacionalidad a todas las víctimas del nazismo La oferta la hizo el ministro de Interior, Horst Seehofer, para todos aquellos descendientes de las víctimas del nazismo que debieron huir del país por las persecuciones del III Reich

La agenda de los actos conmemorativos del 80º aniversario del inicio de la II Guerra Mundial, que tendrán lugar hoy en la plaza Pilsudsk de Varsovia, ha sufrido numerosos cambios de última hora. El presidente de EE.UU., Donald Trump, que tenía previsto pronunciar un histórico discurso, anuló el viaje a causa del huracán Dorian, mientras su departamento de Defensa cerraba el acuerdo con el ministro polaco, Mariusz Blaszczak, para aumentar la concentración de tropas estadounidenses en este país.

La canciller alemana, Angela Merkel, que no tenía previsto asistir, confirmó el viernes el viaje, al tiempo que su ministro de Interior, Horst Seehofer, anunciaba la oferta de la nacionalidad alemana a todos los descendientes de las víctimas del nazismo que debieron huir del país por las persecuciones del III Reich. «Se aplicará en particular a personas cuyos padres o abuelos debieron huir al extranjero», explicó Seehofer.

Al cierre de esta edición, no se confirmó si asistirá el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha recibido la invitación. El presidente ruso Vladimir Putin, sin embargo, no ha sido invitado, algo muy criticado por el expresidente polaco Lech Walesa. «Polonia fue atacada desde dos partes, pero se invita solo a una», ha señalado a «Rzeczpospolita». Mientras, el Gobierno polaco ha aprovechado para reabrir la reclamación de indemnizaciones multimillonarias. «Perdimos seis millones de personas, mucho más que otros estados que recibieron importantes reparaciones. No es justo», ha declarado el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.

Varsovia cuenta con un nuevo informe, mucho más extenso que el elaborado en 1947, en el que justifica reparaciones valoradas en 850.000 millones de dólares actuales. El Gobierno alemán considera cerrado ese capítulo y no está dispuesto a nuevos pagos, a pesar de que a principios de mes el presidente Frank-Walter Steinmeier reconoció que «Alemania se siente avergonzada» por la invasión de Polonia y que el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, asumió toda «la responsabilidad moral».