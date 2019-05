Airbnb alquila el chalé del «Ibizagate» por unos 1.000 euros la noche La repercusión de esa cámara oculta constituye un terremoto político en toda regla y la vivienda forma parte ya del imaginario colectivo austriaco

Es la oferta que causa sensación en el mercado turístico austriaco: ¡siéntase usted político corrupto por un día! El portal de internet de viajes y alojamientos Airbnb ofrece el mismo chalet de Ibiza en el que el exvicecanciller Austriaco creyó estar haciendo tratos deshonestos con la sobrina de un oligarca ruso por entre 800 y 1.100 euros la noche, dependiendo de si la reserva se hace en fin de semana o días de diario. Hay tal pugna por sentarse en ese mismo sofá oscuro en el que el político del partido ultranacionalista FPÖ fue grabado por una cámara oculta mientras sugería a los inversores rusos comprar periódicos austriacos para cambiar su línea editorial, que un diario de Viena, el Österreich, ha lanzado como promoción un sorteo en el que el ganador, con el cupón publicado por el periódico en la mano, disfrutará de un fin de semana entero en la «villa de arquitecto», situada a 8 kilómetros del principal centro urbano de la isla balear y que cuenta con cuatro habitaciones dobles y una piscina.

El vídeo grabado en el chalet de Ibiza, una trampa tendida por todavía no se sabe quién, ha hecho explotar por los aires el gobierno de Austria, una coalición entre conservadores del ÖVP y ultranacionalistas del FPÖ que ya no es posible tras el escándalo. También ha causado la dimisión del protagonista del vídeo, el vicecanciller Strache, y del resto de ministros del FPÖ. Solo el de Exteriores sigue en su despacho, mientras los demás han sido sustituidos por expertos independientes. La repercusión de esa cámara oculta constituye un terremoto político en toda regla y el chalet forma parte ya del imaginario colectivo austriaco. Hasta el punto que quienes no pueden permitirse el lujo de alquilarlo para pasar allí unas vacaciones, lo recrean lo mejor que pueden.

Ese es el caso del humorista y artista de cabaret Gernot Kulis, que ha construido una imitación hasta el último detalle de la sala de estar de la citada villa y la ha convertido en escenario de sus parodias. Como gran imitador de Strache, en sus nuevos gags reflexiona sobre el citado sofá oscuro sobre cómo podría infiltrarse en la televisión pública austriaca ORF, ayudado en todo momento por el también humorista Joachim Brandl, que asume la encarnación de Johann Gudenus, el portavoz del grupo parlamentario del FPÖ y protegido político de Strache, que también se encontraba en el chalet de Ibiza.

La popularidad del chalet balear crece además por los millones de visualizaciones en YouTube del rap creado, también a raíz del escándalo, por Kurt Razelli, que lleva por título « Basta ya» (Genug ist genug), las palabras textuales con las que el canciller Kurz puso públicamente fin a la coalición de gobierno entre conservadores y ultranacionalistas. Este artista anónimo ha llamado a los austriacos a quitar hierro a la crisis y tomarla con humor en las redes sociales, donde crece el debate sobre el papel de los «expertos» que van a sustituir a los ministros y donde crece una corriente de opinión favorable a eliminar definitivamente a los políticos y sustituirlos por técnicos independientes de los partidos.