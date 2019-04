May acepta convocar las elecciones europeas en el Reino Unido para ganar tiempo Según fuentes del Consejo que cita la BBC, Tusk le pensaba ofrecer a la primera ministra británica en la cumbre del próximo dia 10 una «extensión flexible» de hasta un año, hasta que el Parlamento Británico tomase la decisión definitiva sobre el Tratado de Retirada

Después de una primera jornada de negociaciones con la oposición laborista, la primera ministra británica, Theresa May, ha pedido al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, una nueva prórroga del Brexit, solamente hasta el 30 de junio, justo después de las elecciones europeas, con la salvedad de que el país se tendría que preparar para tomar parte en estos comicios, aunque fuera con la idea de suspender su participación si se llegase a un acuerdo antes.

Según fuentes del Consejo que cita la BBC, Tusk le pensaba ofrecer a la primera ministra británica en la cumbre del próximo dia 10 una «extensión flexible» de hasta un año, hasta que el Parlamento Británico tomase la decisión definitiva sobre el Tratado de Retirada.

En la carta de May dice claramente que «no va en el interés ni del Reino Unido ni de la UE en su conjunto que el Reino Unido participe en las elecciones europeas», pero en la frase siguiente también dice que «acepta la visión de que si el Reino Unido sigue siendo miembro de la UE el 23 de mayo está legalmente obligado a celebrarlas» para lo cual dice que ha preparado planes de contingencia que incluyen el anuncio de una fecha para estas elecciones. «El Gobierno quiere acordar un calendario que permita al Reino Unido retirarse de la Unión Europea antes del 23 de mayo y por tanto cancelar las elecciones al Parlamento Europeo, pero seguirá haciendo los preparativos de manera responsable para participar en las elecciones si eso no fuera posible».

En Bruselas se subraya que es muy probable que los demás países insistan en saber antes del 12 de abril si el Reino Unido participa o no en las elecciones europeas, porque hay una gran diferencia en el número de escaños a repartir y para algunos países sería un problema tener que corregir el tiro a medio camino. Además, en Bruselas se ha desarrollado ya una cierta dosis de alergia hacia la idea de que el Reino Unido participe en las elecciones, algo que se ve como un riego grande de que contagien al Parlamento Europeo el debate divisivo en el que están en Westminster. Por otro lado, hay grandes dudas de los servicios jurídicos sobre qué pasaría si el Reino Unido siguiese siendo miembro de la UE pero no celebrase las elecciones que son obligatorias. Por un lado la Comisión le tendría que sancionar por incumplir una regla democrática esencial, pero por otro eso constataría que el Parlamento se encuentra en una situación de precariedad, porque hay un país que no tiene representantes, lo que podría sembrar dudas acerca de la legitimidad de sus decisiones.

La petición de May debe ser aprobada por unanimidad de los demás 27 jefes de Estado o de Gobierno. En caso de que no se le conceda esta prórroga, la salida del Reino Unido, con o sin acuerdo, se producirá el 12 de abril a las 12 de la noche, hora de Bruselas.