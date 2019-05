Acusan a un escritor 'fantasma' de inventarse un libro de testimonios del Día D Según varios expertos, «D Day Through German Eyes», una de las obras sobre la Segunda Guerra Mundial más vendidas de Amazon, podría basarse en evidencias falsas

El próximo 6 de junio Europa y el mundo celebran el 75 aniversario del que fue uno de los hechos que cambió el devenir de la Segunda Guerra Mundial: el Desembarco de Normandía. La fecha convertirá el norte de Francia en un verdadero parque temático para los aficionados a la historia. De hecho, ya en mayo ha generado un aumento considerable en las ventas de los libros históricos relacionados con este evento. No es raro. Al fin y al cabo, la gran pantalla ha logrado que esta contienda haya quedado grabada en la mente del público.

Una de las obras que se ha visto aupada hasta los primeros puestos de la sección internacional de Amazon en los últimos meses ha sido «D Day, Through German Eyes»; una presunta recopilación de testimonios inéditos de los soldados alemanes que participaron en el Día D. Elaborada supuestamente por Holger Eckhertz sobre las entrevistas realizadas por su abuelo (Dieter Eckhertz) en la década de 1950, el texto pone sobre blanco los emotivos recuerdos del «otro» bando: el germano.

Sin embargo, en los últimos días son muchos los expertos que han cargado contra Holger Eckhertz y le han acusado de inventarse de cabo a rabo los testimonios de los combatientes alemanes. Ni más ni menos. El último autor en arremeter contra él ha sido el popular Giles Milton, autor (entre otros) de «D-Day: The Soldiers' Story». Famoso por recopilar entrevistas de soldados del bando aliado, este experto ha afirmado al diario «The Times» que, por más que ha buscado, no ha logrado hallar registro alguno de los combatientes que se nombran en «D Day, Through German Eyes».

«No hay registro de los soldados que se nombran en ninguna otra publicación. Si buscas el nombre de cualquier soldado encuentras un rastro de ellos en algún lugar, por ejemplo, en el Bundesarchiv», ha explicado al diario anglosajón. Milton no ha sido el único experto que cree que esta obra no es más que una falacia. Otros dos investigadores han corroborado a «The Times» que no han conseguido encontrar los nombres o los apellidos de los combatientes citados en la obra.

Esta parece ser la punta de un iceberg de despropósitos. Cuando «The Times» intentó ponerse en contacto con el autor para descubrir su versión, se percató de que su nombre no figuraba en la guía de teléfonos de Alemania o Gran Bretaña. Por si fuera poco, la editorial y el servicio de traducción que se nombran en la obra (DTZ History Publications y Sprech Media) no han sido halladas en el registro de empresas de ambos países. El supuesto Eckhertz tampoco ha elaborado más obras, siempre en palabras del diario anglosajón. ¿Es esta obra una mentira bien organizada?