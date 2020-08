Dónde comer en El Puerto de Santa María en verano

Comer en El Puerto de Santa María siempre ha sido uno de los mayores atractivos para los visitantes que cada verano eligen este municipio para disfrutar de sus vacaciones. Restaurantes tradicionales se unen a bares más pequeños e históricos, añadiéndose este año nuevas propuestas tan interesantes como pueden ser Ramé, Berdó o Tohqa. Además, han vuelto establecimientos referentes como Casa Flores, cerrado durante cinco años.

Nunca es fácil hacer un listado con restaurantes, pero aquí les dejamos algunas recomendaciones para disfrutar de El Puerto de Santa María. Les animamos a que nos cuenten en nuestras redes sociales sus experiencias, tanto en los que aparecen en este reportaje como en aquellos que no. En cualquier caso, disfruten y que tengan buen provecho.

Aponiente

El restaurante de Ángel León es el único con tres estrellas Michelin en Andalucía, y este año vuelve con un menú más reflexivo e introspectivo, de esos que hacen pensar al comensal, pero sin abandonar en ningún momento el alma de su cocina, en la que quiere homenajear a la cocina gaditana más auténtica, la de los fondos, la del sabor.

Para ello vuelve a sus inicios en un menú en el que prescinde de productos a los que podíamos denominar “de lujo”, ensalzando el producto local comprometiéndose aún más si cabe con su enclave y con la filosofía de elevar a la alta gastronomía los pescados que hasta ahora llamábamos de descarte. Tan solo se permite una concesión en el primer pase, pero solo de manera alegórica y reflexiva.

La experiencia en Aponiente es especial ya desde los aperitivos, servidos en unos cubículos situados en la entrada del restaurante, en los que en uno de ellos un equipo de cocina los preparan a la vista y que sirven como bienvenida a este restaurante.

Dirección: Calle Francisco Cossi Ochoa, s/n

Teléfono: 956 85 18 70

Toda la información sobre Aponiente

El Faro de El Puerto

En marcha desde 1988, El Faro de El Puerto tiene a Fernando Córdoba al frente de su gestión y cocina. El restaurante es todo un clásico en la provincia de Cádiz, al igual que el resto de los locales del grupo, El Faro de Cádiz y El Chato. Con gran amplitud, dispone de salones interiores, mesas altas y una amplia terraza en la que disfrutar de su gastronomía en las noches veraniegas portuenses.

Fernando basa su cocina en Andalucía, tirando mucho de los sabores que le rodean en sus creaciones, entre ellos los que nacen en su huerto. Los productos del mar y la carta de vinos son también algunos de sus atractivos. Puede consultar la carta en este enlace.

Dirección: Avenida de Fuentebravía, km 0,5. El Puerto de Santa María

Teléfono: 956 87 09 52

Restaurante El Laúl

Con varios espacios diferenciados, el restaurante El Laúl cumple 15 años de vida en 2020, recordando desde principios de año varias de las recetas que han marcado su trayectoria, como el huevo glaseado con setas y jamón o el magret de pato con puré de calabaza.

“Trabajamos sobre productos de calidad y de la zona. Hacemos una cocina actualizada, con toques creativos y que, sobre todo, respeta la materia prima”. Así habla Yayo Silóniz, chef del restaurante, sobre la cocina de El Laúl. La tierra y el mar de Cádiz andan siempre presentes en la mayoría de platos, dotados en muchos caso de ese toque personal que Yayo imprime a sus creaciones.

Resaltar que en su carta, que puede consultarse en este enlace, han añadido menús para grupos.

Dirección: Carretera El Puerto-Rota, km. 4,2. El Puerto de Santa María

Teléfono: 956 48 09 00

Toda la información sobre El Laul

Los Portales

Se trata de otro de los clásicos e históricos de El Puerto de Santa María. Inaugurado en 1980, en Los Portales han aprovechado el confinamiento para hacer una reforma que le da un nuevo aire pero que no esconde en nada sus orígenes y el producto por el que es reconocido. Uno de sus propietarios, Paco Custodio, comenta que su oferta se basa en “la comida tradicional aunque hay algún toque actual. Pero lo fundamental es el producto, con el pescado y el marisco como grandes protagonistas, cigalas tronco, langostinos y los pescados que entren a diario”. Además, Paco reconoce que cuenta con una clientela fiel, muchos de ellos extranjeros afincados en El Puerto y alrededores.

Tras la reforma, el aforo de Los Portales supera los 150 comensales, unos 125 en el interior y alrededor de 35 en terraza. Además, disponen de Bodegas el Cortijo, donde pueden organizar eventos para un mayor número de personas. La carta completa puede consultarse en este enlace.

Dirección: Ribera del Marisco, 7

Teléfono: 956 54 21 16

Casa Flores

Tras una destacada reforma, el restaurante Casa Flores volvió a abrir hace apenas un mes. Sus instalaciones son completamente diferentes, pero el pescado y el marisco seguirá siendo la especialidad de la casa. Las carnes también ganan protagonismo, con platos como el chuletón de vaca madurada, chuletillas de cordero, lomo alto de vaca simental madurada durante 40 días y un solomillo de novilla brava de la ganadería de Juan Pedro Domecq. También tiene tres elaboraciones con atún, arroces y dos clásicos como el taco de urta a la roteña con langostinos y la corvina en amarillo en sobreusa con almejas y gambas. Su filosofía, producto, género y calidad, que también se podrá disfrutar desde una nueva terraza con vistas al Guadalete.

La carta de vinos también será muy importante para Casa Flores. Reconoce su gerente, Álvaro Flores, que piensan llegar a las 500 referencias, si bien al principio contarán con la mitad. “Luego ofreceremos vinos más complicados, de moda o emergentes. Al igual que con la comida, queremos que el vino de Casa Flores solo lo puedan encontrar aquí. Tenemos que diferenciarnos para buscar nuestra clientela”. Los vinos del marco de Jerez tendrán un papel principal, así como otros productos de la zona como la ginebra Gipsy Gin.

Dirección: Ribera del Río, 9

Teléfono: 956 06 02 08

Puerto Escondido

El cocinero gaditano Pablo Terrón está al frente de este original restaurante que se encuentra en pleno corazón de El Puerto, y que fue Premio Gurmé Cádiz a la mejor cocina creativa. Puerto Escondido, bajo los techos de una bonita casa señorial de 1692 y un acogedor patio interior ajardinado.

Bajo el lema ‘Comida de aquí y de allá’, encontramos tapas y platos diferentes donde se mezclan la cultura gastronómica andaluza con otras corrientes del mundo. Todo ello, con productos de proximidad: pescados de la bahía, atún rojo, tomate de Conil, lomo de Retinto de Vejer, quesos de la sierra gaditana y vinos de la tierra de Cádiz.

Dirección: Calle Puerto Escondido, 5

Teléfono: 956 54 35 36

Toda la información sobre Puerto Escondido

La Bodeguilla del Bar Jamón

La Bodeguilla del Bar Jamón lleva ya 30 años anclada en una casa del siglo XVIII. Es un negocio familiar que suma ya su tercera generación. Desde su origen, es conocida por sus panes de la casa y aún hoy en día se la conoce por su famoso pan de la casa de jamón ibérico de bellota. Aunque sigue manteniendo platos de siempre, con la receta original, cada año renueva su carta y sus sabores, adaptándose a sus clientes y a las novedades del mundo de la cocina. Destacan sus carnes ibéricas de bellota, sus bombitas de rabo de toro o sus garbanzos con langostinos.

Dirección: Calle Misericordia, 5. El Puerto de Santa María

Teléfono: 956 85 03 22

Toda la información sobre La Bodeguilla del Bar Jamón

La Taberna del Chef del Mar

Ubicada en la calle Puerto Escondido de El Puerto de Santa María, donde antes estuvo Aponiente, La Taberna del Chef del Mar no podía tener otro protagonista que el pescado. Por su carta han pasado platos ya clásicos como el arroz con plancton, o las doradas y lubinas de estero Lubimar fritas enteras. En la carta, que puede consultarse en este enlace, podemos encontrar la tabla de embutidos del mar, el steak tartar de lubina, el montadito de carne mechada de atún rojo, el de calamares de potera o el rabo de atún guisado con patatas.

Dirección: Calle Puerto Escondido 6

Teléfono: 956 11 20 93

Toda la información sobre La Taberna del Chef del Mar

Ramé Restaurante

De reciente inauguración, Ramé es el sueño de tres jóvenes portuenses amigos desde la infancia que decidieron hacer realidad su idea de ensalzar el producto local con una cocina original y elaborada. En este establecimiento se pueden distinguir dos ambientes. Una zona interior, en la que encontramos una sala con mesas bajas, con una decoración industrial y perfectamente iluminada gracias a sus grandes ventanales; y la zona de terraza, en este caso cubierta con mesas altas en las que poder disfrutar de sus elaboraciones de una manera mas informal. El aforo de Ramé es reducido, detalle intencionado para que el servicio pueda ser mas cercano y de calidad.

Una interesante bodega a cargo de Mauro Albaladejo, con referencias diferentes y poco comerciales de pequeñas bodegas.

La carta no es muy extensa, pero encontramos elaboraciones divertidas y disfrutonas con claras influencias internacionales, pero sin perder de vista las raíces y el producto local, como su guacamole, guiso de tomate, polvo de avellanas y totopos caseros, que elaboran al momento en sala.

Dirección: Calle Magnolias, N35, Local 2, segunda planta

Teléfono: 722 47 80 01

Toda la información sobre Ramé

Tohqa

Abierto desde el 31 de julio Tohqa es el proyecto personal de Edu Pérez en el antiguo Arriate de la calle de Los Moros. Tras cuatro años en Cataria, el sevillano de El Saucejo decidió que era el momento de iniciar una nueva etapa en su carrera, contando con Ángel Reguera en la sala y Lole Hedrera y Antonio Parra junto a él en la cocina,

Edu dice que “la temporalidad y la cercanía van a mandar en una carta en movimiento que tendrá 16 cortes, como los discos, y donde el hilo conductor va a ser la candela. No vamos a asar como lo hacíamos en Cataria, aunque habrá cosas parecidas, usaremos distintos tipos de leña, iremos aromatizando y no tendremos una desnudez tan radical, así que incorporaremos algún jugo, caldo o matiz herbal a lo que saquemos de la parrilla”.

La idea del cocinero es que la carta sea rotativa, “de 16 podremos cambiar cuatro o cinco a la semana. Y habrá un menú degustación, corto y ancho, con cuatro tapas y cuatro medias, por llamarlas de alguna manera, a unos 45 o 50 euros”. Y matiza que, más que parrilla, será candela: “me atrae cocinar como se hacía en el campo, porque asar se asa en el suelo. Lo importante no es la brasa sino lo que pones encima. El protagonista no eres ni tu ni la parrilla. Lo es el producto y tener cierta sensibilidad”.

Dirección: Calle Los Moros, 4

Teléfono: 635 25 89 08

Berdó Cocina de Entrevientos

Abierto desde el pasado 4 de julio, el restaurante Berdó Cocina de Entrevientos es el nuevo proyecto personal de David Méndez, junto a Eva Baro y Chío Gaztelu, tras trece años en El Arriate, también el El Puerto de Santa María. La esencia gastronómica de Berdó sigue siendo la misma que en El Arriate, que es básicamente la imaginación de David. La carta, dice Eva, (consultar aquí) será muy cambiante, “incluso podemos trabajar sin ella, que es lo que le encanta a David. Si le conoces y sabes qué pasa por su cabeza, a las 13: 45 te saca un plato que se acaba en poco más de una hora. Pero tienes que conocerle porque si no en la sala se pierden. Si le llega un productor con una verdura o un pescado, te hace algo en los últimos diez minutos, y es que trabaja muy bien bajo presión porque en realidad para él no es presión”.

David añade que fía gran parte de su cocina a lo que él mismo denomina como la Santísima Trinidad: “cebolla, tomate y ajo, mucho fondo. A partir de ahí van a salir todos los platos. También le estoy dando muchas vueltas al tema de los esteros, que tenemos que aprovecharlos. Pero todo a partir de los tres ingredientes básicos con cocina de mercado y proximidad. Yo creo que la función del cocinero es tener buenos productores y no estropear su trabajo. Eso es lo que me gusta, que el productor te escuche, te entienda y sepa por dónde vas”.

Dirección: Las Suites de Puerto Sherry.

Teléfono: 630 74 69 46

Toda la información sobre Berdó

Toro Tapas

Situado en el complejo enoturístico de las bodegas Osborne (Bodega de Mora), Toro Tapas eleva el diseño vanguardista más innovador, respetando la arquitectura catedralicia, característica básica bodeguera. Grandes ventanales otorgan una luz natural muy agradable apoyada por una luz artificial perfectamente conjuntada para crear un ambiente amable y relajado.

Toro Tapas implementa en su cocina el respeto por los sabores tradicionales del sur de Andalucía. Un claro homenaje al recetario tradicional, sin perder la oportunidad de aplicar innovadoras técnicas para conseguir nuevos y sorprendentes sabores. Todo ello “bañado” con los mejores vinos de jerez de Bodegas Osborne.

Dirección: Calle Los Moros, 7

Teléfono: 956 90 50 20

Restaurante Romerijo

Romerijo, en la Ribera del Marisco, es otro de los establecimientos más emblemáticos donde comer en El Puerto de Santa María. Las obligadas medidas que tuvieron que tomarse por la pandemia del Covid-19 no han cambiado su filosofía, con el marisco y el pescado de calidad como principales atractivos, aunque su carta también ofrece otras propuestas para todos aquellos que quieran probar otro tipo de comida.

Dirección: Ribera del Marisco, 1

Teléfono: 956 54 12 54

La Micaela

El restaurante La Micaela Tapas Bar surge de la fusión, hace ya siete años, de la experiencia profesional de sus dos socios, Nuria Racero y José Antonio Paguillo. Desde sus inicios han querido ofrecer una opción diferente a la gastronomía local sin querer ser nunca pretenciosos ni vanguardistas. De estilo informal, cuenta con terraza a pie de calle.

Carta amplia donde predomina la dieta mediterránea complementada con cocina mexicana y argentina, y con algunos platos de creación propia. Estos últimos se han convertido en buques insignia de su carta, toda de elaboración propia y casera. Dicen sus propietarios que uno de los “productos mas utilizados en nuestra cocina son las verduras en casi todas las variedades, cocinadas y servidas de muy diferentes formas, sin dejar nunca en segundo plano nuestras carnes y pescados de primerísima calidad. Por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestra carta de postres muy caseros“. Además, trabajan muy cuidadosamente todo lo referente a alergias y alérgenos.

Dirección: Calle Micaela Aramburu, 26.

Teléfono: 672 20 98 20

Tapería Entrebares

La Tapería Entrebares de Vistahermosa, rueda ya en su octava temporada, para la que presenta algunas novedades en su extensa carta. El establecimiento de Jesús Matilla, que recibió el Premio Gurmé Cádiz al Mejor Bar de Cocina Creativa de la Bahía, sigue manteniendo sus clásicos, entre ellos sus 28 tipos de salmorejo.

Entre los salmorejos, Jesús Matilla, propietario, comenta que “uno de los que más me gusta es la mazamorra, que creo que es un gran desconocido de la cocina andaluza. Se podría decir que es al ajoblanco lo que el gazpacho al salmorejo, muy parecidos pero no tienen la misma textura ni el mismo sabor. Hacemos una con granizada de fino y otra de queso azul y mango”. Las algas siempre han estado presentes en su carta, en las albóndigas, el gallo frito o el huevo frito con nido de algas, ganador en 2016 de la Ruta Gastronómica Échale Huevos.

Dirección: Calle Viveros, 12

Teléfono: 629 65 32 18

Bar Gonzalo

Se trata de un pequeño bar familiar situado en la calle Micaela Aramburu. Fue fundado en 1969 por Antonio Ganaza, conocido popularmente como Gonzalo, nombre que lleva el bar en referencia a su hermano. En la actualidad lo regenta su hija Lorena, que sigue manteniendo la esencia del bar con sus tres pilares fundamentales: el pescaíto frito con producto fresco de lonja, los aliños y los guisos marineros que se pueden disfrutar en tapas, medias y raciones completas.

Todos los productos son tratados “con el máximo respeto y delicadeza, con sentimiento y humildad, mostrando nuestra experiencia y pasión por lo que hacemos, para que los clientes queden felices y satisfechos”, comenta Lorena.

Dirección: Calle Micaela Aramburu, 26.

Teléfono: 686 25 98 32

Bespoke

Bespoke es un bar de vinos y tapas donde todo el entorno, que no deja indiferente a nadie, está inspirado en el vino de Jerez. Es obra de la empresaria y artista Carmen Gutiérrez Pou cuyo objetivo era dar a conocer el vino de Jerez de una forma fresca, divertida y diferente. Para ello usó material reciclado de la bodega de su familia, Gutiérrez-Colosía. Bespoke significa hecho a medida y esa es, precisamente, la filosofía bajo la cual nació este sorprendente lugar, un espacio muy colorista que tiene al vino como su hilo conductor. De hecho, en su carta ofrecen cócteles elaborados con vino de Jerez con el fin de acercar este tesoro de la provincia a todos los paladares. Finos, olorosos, amontillados y moscateles se entremezclan en divertidas combinaciones abriendo la puerta a un nuevo concepto de coctelería.

En el picoteo podemos encontrar tapas locales de toda la vida como papas aliñás, sopa de tomate, tortillitas de camarones o marisco fresco. Disponen de carta vegana y un amplio abanico de platos que van desde el pescado fresco de la zona hasta las suculentas carnes de retinto pasando por guisos como los garbanzos con langostinos.

Dirección: Avenida de la Bajamar 36.

Teléfono: 956 10 64 12

Bodega Obregón

Bodegas Obregón abrió sus puertas en 1954, en pleno corazón del Barrio Alto de El Puerto de Santa María. En un principio, se abrió tan solo como despacho de vino, pero poco a poco fue sufriendo la evolución propia de lo que se iba demandando. Tal es así que en la actualidad se combina el espacio para seguir siendo Despacho de vino y Taberna, donde poder degustar todos los vinos del marco de Jerez, y los fines de semana los guisos mas caseros y típicos de la zona y del barrio, como la berza y su pringá, menudo, rabo de toro, pollo al PX, o la carne al toro, entre otras especialidades. La comida más tradicional, de cuchareo en ocasiones, en una típica bodega que amplía la diversidad gastronómica de El Puerto de Santa María, dejando de un lado el pescado y apostando por otra comida también muy demandada.

Dirección: Calle Zarza, 51

Teléfono: 956 85 63 29

La Esquinita de Pedro

Es verdad que la carta tiene más productos, pero si hay algo por lo que destaca es por el pescado. Y del de calidad, fresco, recién cogido, un atractivo irrenunciable para los amantes del pescado. Desde que abriese sus puertas, este establecimiento difunde la tradición marinera portuense. Urtas, pargos y corvinas comparten protagonismo con gambas, langostinos o cigalas, y con platos algo más elaborados como las setas con langostinos a la plancha. Pero si en el ultimo momento decide usted decantarse por la carne, también tiene la opción de pedir presa ibérica o un entrecot o solomillo de retinta.

Dirección: Calle Misericordia, 1

Teléfono: 676 90 83 29

D´Locura

Cocina real, artesana y saludable, mediterránea y sostenible. Así le gusta definir a Paco Rodríguez la oferta de D’Locura, el coqueto restaurante que este cocinero abrió el pasado 22 de mayo en su ciudad, El Puerto de Santa María. La pandemia, como a otros, le obligó a retrasar la fecha de apertura de su local en la Ribera del Río, prácticamente en la esquina con la calle Puerto Escondido.

Con D´Locura dice apostar por una cocina “gaditana y mediterránea con toques internacionales. Es una cocina fresca, real fooding que se llama. Apostamos también por productos, en el caso de los animales, que procedan de libertad o semi libertad, porque son de esteros o de la bahía. Y en el caso de los productos de la tierra, son de kilómetro cero”.

Dirección: Ribera del Río, 32

Teléfono: 633 74 74 33

Bar Er Beti

Er Beti es uno de los bares de tapas más típicos del centro de El Puerto de Santa María, con las tapas más habituales, como la ensaladilla, la tortilla de camarones o las papas aliñás. Con 60 años de historia, hace también un hueco a los guisos típicos y tradicionales, y lo que destacan fundamentalmente en las redes sociales los clientes es el ambiente familiar que se percibe. Croquetas, chocos o el genuino ajo caliente de Er Beti, bien merecen una visita.

Dirección: Calle Misericordia, 7

Teléfono: 956 54 26 01