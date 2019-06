Producto local, receta tradicional: si te gusta el buen sushi deberías probar este restaurante

Con más de 15 años en el sector de la hostelería, en Sushipanda son expertos en platos como sushi, noodles, arroces, carnes y pescados

Una buena receta necesita materias primas de calidad. Y ya se sabe que no hay pescado más fresco que aquel que proviene de nuestra bahía. Esta es una de las razones por las que el sushi de Sushipanda está considerado como uno de los mejores de la provincia gaditana. «En nuestros restaurantes elaboramos cada una de nuestras recetas con materias primas de alta calidad. Nuestros proveedores son de aquí, de la Bahía de Cádiz, lo que nos garantiza disponer de productos frescos. Esta es, sin duda, la clave para elaborar platos exquisitos y saludables», destacan desde este restaurante de sushi que dispone de varios locales en la bahía.

Otra de las claves de Sushipanda es que cuidan al detalle cada aspecto que concierne a su propuesta gastronómica, desde la presentación de los platos, al diseño de los restaurantes. «Intentamos ofrecer un espacio acogedor, a la vez que vanguardista, «donde prime el disfrute del cliente ante una cocina asiática y tradicional, pero con un toque de autor», agregan desde Sushipanda, donde llevan más de 15 años en el sector de la hostelería, experiencia que les erige como una de las referencias de la provincia en platos como el sushi, los noodles, sin olvidarnos de sus arroces, carnes y pescados.

«Nosotros creemos en las personas. En todos nuestros restaurantes contamos con profesionales de cada localidad, no somos el típico restaurante donde solo trabajan asiáticos, aquí generamos oportunidades laborales para la gente de nuestra zona. Cuidamos del producto local y también de sus personas», explican desde Sushipanda, donde destacan la apertura de su nuevo restaurante en el C. C. Bahíamar, en el Puerto de Santa María.

Esta cadena de restaurantes, además, ofrece servicios y productos para hoteles y clubes de gran renombre, así como servicio de catering para eventos, comidas de empresa, bodas, comuniones, cumpleaños, etc. «Nuestro objetivo es que el cliente disfrute de una comida saludable, con amigos, en familia, y que pruebe una comida de calidad y con todo el sabor de los productos de su tierra, con recetas auténticas y cuidadas al detalle. Nuestro lema es: disfruta comiendo, disfruta cuidándote».

Para más información:

Chiclana (Plaza Santo Cristo 1)

La Barrosa (C.C. Ugaldenea)

San Fernando (C.C. San Fernando Plaza)

Cádiz (Avda. Cayetano del Toro 25)

El Puerto (C. C. Bahíamar)

Tlfn.: 956 53 11 00 – 856 13 64 74

Email: info@sushipanda.es

Web: www.sushipanda.es