Velas, misterio y sabor a mar: así será la noche de Halloween en El Cuartel del Mar

Una antigua casa cuartel iluminada por cientos de velas, la brisa del Atlántico y los acordes de los grandes clásicos del misterio. Así se presenta la próxima Noche de Halloween en El Cuartel del Mar, que el 31 de octubre acogerá la edición más teatral y enigmática de las «Noches en Vela(s)», el ciclo de experiencias sensoriales creado por Azotea Grupo.

El evento propone una velada única en Chiclana de la Frontera, donde gastronomía, música y ambientación se funden para ofrecer uno de los planes más singulares de la noche más mágica del año. A partir de las nueve de la noche, el icónico restaurante se transformará en un escenario de luces, sombras y melodías inspiradas en las grandes historias de ópera y fantasía.

Un menú diseñado para el misterio en Chiclana

El chef ejecutivo de Azotea Grupo, Manuel Berganza, ha preparado para la ocasión un menú especial que acompañará la experiencia musical. La propuesta arranca con un cóctel de bienvenida, The Other Hugo, elaborado con cerveza Heineken, licor de flor de saúco y espuma ligera de menta y limón de Siracusa.

A continuación, los comensales disfrutarán de una selección de entrantes para compartir: chicharrón de Chiclana al corte con pimentón y limón, ensaladilla rusa con picos de «la cremita» y un tartar de descargamento con aliño de garum de anchoa, una reinterpretación moderna de los sabores de antaño del litoral gaditano.

Como plato principal, Berganza propone merluza en caldo corto con coliflor tostada y salsa de mantequilla negra. El broche dulce lo pondrá una tarta de queso casera, en equilibrio entre suavidad y contraste.

Todo ello se servirá en un entorno íntimo, iluminado únicamente por velas, con un concierto en directo que guiará la velada entre lo clásico y lo misterioso.

Entrada a El Cuartel del mar en «Noches en Vela(s)» GURMÉ

Un ciclo que volverá en Navidad y San Valentín

Tras el éxito de anteriores ediciones en Madrid y Chiclana, Azotea Grupo amplía el formato con nuevas citas en fechas señaladas: Navidad (19 de diciembre) y San Valentín (14 de febrero), también en El Cuartel del Mar. La idea, explican desde el grupo, es ofrecer «un plan diferente, donde la gastronomía se convierte en parte de la puesta en escena».

Con esta propuesta, Azotea Grupo refuerza su presencia en la provincia de Cádiz, donde cuenta con proyectos como Sal Verde en San Roque, Valhalla Gastro Beach Club en Vejer y el recientemente adquirido El Campero de Barbate.

El precio completo de la experiencia Noches en Vela(s) de Halloween es de 50 euros por persona, e incluye el menú degustación y el concierto.

Sin lugar a dudas, es una cita para quienes buscan dejarse envolver por la magia, el sabor y el sonido de un Halloween de lo más andaluz frente al mar.