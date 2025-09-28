La urta a la roteña: un plato muy popular que une a Cádiz

En la urta a la roteña se encuentran los productos más característicos de la provincia de Cádiz, desde el pescado capturado en sus aguas hasta los ingredientes de la huerta, el vino de Jerez y el aceite de la sierra. Una fusión de mar y tierra que ha convertido a esta elaboración en uno de los emblemas gastronómicos gaditanos.

Una gran protagonista: la urta

La protagonista del plato es la urta, también conocida como hurta o sama roquera. Se trata de un pescado de roca muy valorado por su carne firme y sabrosa, resultado de una dieta basada en moluscos y pequeños crustáceos.

Su presencia es habitual en aguas cercanas al Estrecho y su temporada más apreciada coincide con los meses de verano, cuando se acerca a la costa gaditana.

Rota: el origen de esta receta gaditana

El plato debe su nombre a la localidad de Rota, donde los pescadores empezaron a prepararlo con las capturas del día y los productos de la huerta local: tomates, pimientos, cebollas y ajos.

El resultado era una receta sencilla pero cargada de sabor, que pronto se consolidó en los restaurantes del municipio y se convirtió en seña de identidad. Hoy, la urta a la roteña es un clásico que aparece en cartas de toda la provincia.

Una receta fácil de preparar

La receta tradicional consiste en cocinar la urta entera al horno o en cazuela, acompañada de un sofrito de verduras frescas. El vino de Jerez se suma a la elaboración para aportar intensidad y complejidad aromática, mientras que el aceite de oliva virgen extra y la sal de las salinas completan la propuesta. La clave está en respetar el punto de cocción, según los expertos.

¿Dónde comer urta a la roteña?

En estos establecimientos de la provincia puedes probar la tradicional receta de urta a la roteña, así como otros platos tradicionales de la costa gaditana.

