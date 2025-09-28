CURIOSIDADES
La urta a la roteña: un plato muy popular que une a Cádiz
Un pescado de la costa que se ha convertido en un símbolo de la gastronomía gaditana
La mejor urta a la roteña, la de Manuel Jesús Laynez
En la urta a la roteña se encuentran los productos más característicos de la provincia de Cádiz, desde el pescado capturado en sus aguas hasta los ingredientes de la huerta, el vino de Jerez y el aceite de la sierra. Una fusión de mar y tierra que ha convertido a esta elaboración en uno de los emblemas gastronómicos gaditanos.
Una gran protagonista: la urta
La protagonista del plato es la urta, también conocida como hurta o sama roquera. Se trata de un pescado de roca muy valorado por su carne firme y sabrosa, resultado de una dieta basada en moluscos y pequeños crustáceos.
Su presencia es habitual en aguas cercanas al Estrecho y su temporada más apreciada coincide con los meses de verano, cuando se acerca a la costa gaditana.
Rota: el origen de esta receta gaditana
El plato debe su nombre a la localidad de Rota, donde los pescadores empezaron a prepararlo con las capturas del día y los productos de la huerta local: tomates, pimientos, cebollas y ajos.
El resultado era una receta sencilla pero cargada de sabor, que pronto se consolidó en los restaurantes del municipio y se convirtió en seña de identidad. Hoy, la urta a la roteña es un clásico que aparece en cartas de toda la provincia.
Una receta fácil de preparar
La receta tradicional consiste en cocinar la urta entera al horno o en cazuela, acompañada de un sofrito de verduras frescas. El vino de Jerez se suma a la elaboración para aportar intensidad y complejidad aromática, mientras que el aceite de oliva virgen extra y la sal de las salinas completan la propuesta. La clave está en respetar el punto de cocción, según los expertos.
¿Dónde comer urta a la roteña?
En estos establecimientos de la provincia puedes probar la tradicional receta de urta a la roteña, así como otros platos tradicionales de la costa gaditana.
Asador El Portón
La zona de Arroyo del Moro va viendo incrementarse su oferta gastronómica poco a poco y el Asador El Portón, especializado en comida típica argentina, es un bue...
- Noroeste
De 11:00 a 24:00
La Azotea
La Azotea ha dejado huella en la capital hispalense. Tanto es así que hoy ya cuenta con cuatro Azoteas: la de Gran Poder, la de Santa Cruz, la enclavada en la c...
- Casco Antiguo
- pescados
- mariscos
- tradicional
De 13:30 a 16:30 y de 20:30 a cierre. Cierra domingos y lunes.
Mary's Place
En Dos Hermanas se puede viajar en un segundo a Estados Unidos. En Mary's Place se puede vivir desde hace cinco años una experiencia gastronómica auténticamente...
- Dos Hermanas
De lunes a jueves de 13:00 a 16:30 y de 20:00 a 0:00, viernes sábados y domingos de 13:00 a 0:00
Venta El Pan (Las Cabezas)
El negocio que más nombre le ha dado a Las Cabezas, a menos a nivel culinario. Y no es sólo por los panes de este pueblo, ni por la lotería que regala desde ele...
De 6:30 a 23:00
Tabanco del Sur
Tabanco del Sur es un negocio enclavado en Tomares en el que Marina Gómez e Ingrid Jurado acercan a la provincia los sabores del condumio y de los caldos de Cád...
- Tomares
De 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 1:00
Restaurante La Escollera
La ensalada de pulpo es una de las propuestas gastronómicas más populares del restaurante La Escollera en Estepona. Este establecimiento destaca por su amplia p...
- Estepona
- pescados
- mariscos
De martes a domingo de 13:00 a 16:30 y de 20:00 a 23:30.