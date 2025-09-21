Sergio Martínez (Lustau): «Este reconocimiento no sería posible sin el legado de Manolo Lozano»

Mercedes Ordóñez Jerez de la Frontera 21/09/2025

Pocas figuras encarnan con tanta fidelidad el espíritu de los vinos de Jerez como Sergio Martínez, enólogo y capataz de Bodegas Lustau. Nacido en San Fernando en 1975, ha dedicado más de 26 años a recorrer la bodega, primero de la mano de su maestro Manuel Lozano y, desde 2016, liderando él mismo el equipo.

Este mes de septiembre, su nombre volvió a brillar en el escenario internacional al recibir en Londres, por séptima vez, el galardón de 'Mejor Enólogo de Vinos Generosos del Mundo' en los International Wine Challenge. Con este reconocimiento iguala el palmarés de Lozano, a quien recuerda con emoción en cada premio: «Este reconocimiento no sería posible sin el legado de Manolo...». La noticia consolida a Lustau como la bodega española más premiada y reafirma la grandeza del Marco de Jerez en el panorama mundial.

Pero más allá de los trofeos, Sergio Martínez es un hombre profundamente vinculado a su tierra, al mar y a las playas de la Bahía de Cádiz. Amante de los animales, colabora activamente en una asociación de defensa y acogida de animales, y padre de una niña que le ha despertado una inesperada pasión por la fotografía, reflejando en sus vinos la misma delicadeza que en su vida cotidiana.

En este Gastrotest conocemos al Sergio más cercano: el que sueña con desayunar frente al mar, el que disfruta de un tartar de atún rojo, el que aún se emociona al hablar de su restaurante favorito, o el que no concibe un encuentro sin vermut en la mesa. Una entrevista para descubrir al hombre que mantiene a Lustau en la élite mundial de la enología y sigue demostrando que los vinos de Jerez son, más que nunca, patrimonio vivo de Andalucía.

- Si pudiese desayunar con calma por la mañana… ¿Dónde lo haría?

Sin duda, en la playa. Me encanta relajarme en la playa, ya sea viendo el atardecer o el amanecer junto a mi mujer.

- ¿Cuáles son tus vinos favoritos para maridar?

Me gusta maridar con amontillados, además de ser mi estilo de vino preferido por su elegancia, potencian las especias y las notas picantes en las comidas que lo llevan.

Recomiendo tomar una copa de Lustau amontillado escuadrilla con tartar de atún rojo y salsa Siracha, por ejemplo.

- Una tienda gastronómica o algún puesto donde encontrar ese vino especial que buscas para momentos especiales en casa.

Últimamente hay muchas vinotecas donde hay gran variedad de vinos interesantes, como puede ser en el centro de Jerez 'Vinos y Licores La Estrella', donde siempre encuentro lo que busco.

- Un bar de barrio en el que tomar un aperitivo con los amigos. ¿Cuál es tu tapa favorita allí?

Cuando voy al bar del barrio con los amigos, no falta una copa de manzanilla Papirusa y unos escabeches.

- Un restaurante especial para invitar a comer a la familia

Desde pequeño me encanta ir con la familia, y sigo haciéndolo, al 'Bartolo' (Cantina del Titi) pues es un restaurante a pie de playa donde se come el mejor y el más fresco pescado, además de tener unas vistas inmejorables a la Bahía de Cádiz. Es el típico restaurante de pescadores.

- Un sitio diferente para cambiar de tercio...

Nunca mejor dicho, el restaurante 'Cambio de Tercio', en Constantina, pueblo de la Sierra Norte de Sevilla donde se puede degustar de una buena carne de caza en un marco incomparable.

Un vino que te encante fuera de tu bodega

Me gustan mucho los vinos de Oporto. Quizás por su similitud con los de Jerez.

-¿Un vicio confesable (gastronómicamente hablando)?

Me gusta mucho el picante.

- Un restaurante 'de lujo' al que volver

'Aponiente', un restaurante 3 Estrellas Michelín con un trato exquisito y personalizado que apuesta por la comida sostenible de calidad y por los vinos de Jerez. Allí además, se puede degustar YODO, un fino en rama de Lustau, embotellado exclusivamente para el restaurante de Ángel León.

- Una venta, bar o restaurante de la provincia que no hay que perderse

Últimamente me ha sorprendido, y gratamente, un restaurante de comida madrileña al estilo jerezano, se llama 'El Madrileño'.

- Para tus momentos de relax, ¿qué vino prefieres?

Para relajarme y disfrutar en tranquilidad no hay nada mejor que un amontillado viejo de Lustau, ya sea amontillado Botaina o nuestro amontillado VORS.

-¿Qué te gusta servir en casa cuando tienes invitados?

Algún vino dulce para sorprender como el cream East India o alguna de nuestras añadas dulces. Nunca falla nuestra gama de vermuts, sobre todo el vermut Lustau rojo.