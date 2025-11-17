Los 'santacaos' de Santa Ana: el dulce más goloso de Chiclana que revive al bollicao clásico

En Chiclana de la Frontera hay un dulce que despierta recuerdos de infancia, conquista a quienes lo prueban por primera vez y se ha convertido en una de las señas de identidad de la Pastelería Santa Ana: los santacaos.

Este pastelito, tan sencillo en apariencia como irresistible en sabor, se ha ganado un hueco propio en la repostería de la localidad gaditana. Y no es para menos: quienes lo conocen lo comparan con los antiguos bollicaos de toda la vida, pero con un giro mucho más goloso y artesanal. Aquí, la receta no solo incluye un esponjoso bollo relleno de chocolate, sino también una cobertura completa de chocolate que multiplica su sabor y su nostalgia.

En una época en la que los dulces artesanales recuperan protagonismo, el santacao vive un momento de brillo especial. Cada fin de semana, vecinos y visitantes se acercan a Santa Ana atraídos por su fama. Algunos lo piden de dos en dos «por si acaso»; otros aseguran que es «imposible comerse solo uno».

Un clásico reinventado

La magia del santacao está en su equilibrio. Por dentro, una masa tierna y suave, elaborada de forma tradicional, envuelve un generoso relleno de chocolate que recuerda al icónico pastel industrial de los noventa. Pero la diferencia está en el acabado: Santa Ana cubre toda la pieza con una capa de chocolate que se endurece ligeramente y aporta una textura más contundente.

El resultado es un bocado jugoso, intenso y sorprendentemente ligero para su apariencia. «Es como un bollicao, pero mucho más bueno», coinciden muchos clientes habituales. La razón es sencilla: aquí todo se prepara a diario, sin conservantes, sin procesos industriales y con el mimo de los obradores tradicionales.

Santa Ana, una pastelería con sello chiclanero

La Pastelería Santa Ana lleva desde 1986 siendo uno de los nombres propios de la repostería en Chiclana. Sus tartas, brazos de gitano, dulces artesanales y bollería casera son conocidos en el municipio, especialmente los fines de semana y las jornadas festivas.

Entre todas sus especialidades, los santacaos han ido ganando protagonismo hasta convertirse en un pequeño icono. No hay vitrina sin ellos y no hay temporada en la que no aparezcan en redes sociales recomendados por quienes los prueban por primera vez.

Un dulce nostálgico en Chiclana

Aunque el santacao evoca tiempos pasados, su éxito actual demuestra que los sabores clásicos siguen teniendo mucho que decir. Es un dulce ideal para la merienda, para acompañar un café o para darse un capricho sin justificación alguna. Parte de su encanto está también en el componente emocional: muchos clientes comentan que «sabe a la infancia, pero mucho mejor». Ese poder evocador, unido a la calidad del producto, explica por qué Santa Ana mantiene este dulce sin apenas cambios: porque funciona tal y como es, porque tiene identidad y porque forma parte de esas recetas que no necesitan modernizarse para seguir conquistando a todos, ya sean niños y adultos.