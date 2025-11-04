Sabores de otoño en El Puerto de Santa María: llega la III Ruta de la Tapa 'Muerde el Otoño'

El ambiente del otoño invade las calles del centro de El Puerto de Santa María con la celebración de la III Ruta de la Tapa «Muerde el Otoño», una iniciativa gastronómica pensada para que locales y visitantes descubran la cocina de temporada de la ciudad a través de pequeñas creaciones elaboradas por hosteleros del municipio. El evento arranca el martes 11 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 16.

Tapas de otoño en El Puerto

Durante seis días, más de 21 establecimientos distribuidos en tres zonas del casco urbano participan en esta edición. Cada local presenta una tapa adaptada al sabor del otoño con ingredientes como la calabaza, las setas, los frutos secos o el atún de la Bahía tendrán una especial presencia. Las tapas tendrán un precio asequible, generalmente entre los 3 y 5 euros.

Los participantes se agrupan por zonas para fomentar el paseo y la degustación. Las rutas se identifican por color y los clientes que visiten locales de cada área pueden participar en el sorteo del premio al público. Además, un jurado profesional evaluará cada tapa en categoría de sabor, innovación y creatividad.

Bares y restaurantes de las rutas Los establecimientos participantes se distribuyen en tres zonas: Primera: La taberna de Edu, A priori, Mar de Leva, Tapería Montoya, La pescadería, Heladería Da Massimo y Bar Manolo.

Segunda: Tritón, Los Maeras, Bar Santa María, Ditaly, Plaza Colón, Gastrobar Rock Café y La Micaela.

Tercera: Los Portales, La Herrería, Heladería Soler, La Bodeguilla del Bar Jamón, Dhoma, Destraza y La subasta.

¿Por qué «muerde el otoño»?

El nombre de la ruta alude a la propuesta de disfrutar el otoño en clave gastronómica: recetas que recogen productos de temporada, reinterpretaciones creativas y la posibilidad de combinar un paseo por las calles portuenses con una tapa y una copa.

Los organizadores (la Agrupación de Empresarios Hosteleros del Centro junto al Ayuntamiento de El Puerto) buscan revitalizar la hostelería del casco histórico fuera del pico veraniego y atraer tanto al público local como a turistas de fin de semana.

Cómo participar en este evento en El Puerto de Santa María

El funcionamiento es sencillo: el cliente adquiere la tapa en el establecimiento participante, recibe un sello en su «pasaporte» de la ruta y puede votar las tres mejores tapas. Los ganadores serán anunciados posteriormente y se otorgarán premios tanto al establecimiento como al público participante.

Entre las propuestas de años anteriores destacaron tapas como la mini lasaña de carrillada ibérica y boletus con crema de queso payoyo del restaurante Bella Ciao, que resultó ganadora de la edición anterior.

Esta edición consolida la ruta como una de las citas gastronómicas del otoño en El Puerto. Amplía la oferta local, anima al público a redescubrir el centro urbano y ofrece una experiencia tanto de tapeo informal como de gastronomía creativa. Lo ideal es combinar varias paradas, compartir sabores y descubrir nuevas propuestas culinarias en un entorno urbano con encanto.