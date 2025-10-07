Premios GURMÉ Cádiz 2025: la hostelería gaditana vive su gran día

Los hosteleros gaditanos han vivido su gran día con la celebración de los Premios GURMÉ Cádiz durante el día de ayer.

El Centro Cultural Iglesia de Santa Catalina de Conil de la Frontera acogió esta nueva edición de los galardones gastronómicos, que cuentan con Cruzcampo como partner estratégico, así como con el patrocinio de las siguientes instituciones y empresas: Diputación de Cádiz, 959 ibérico, Lexus Jerez de la Frontera, Petaca Chico, Quesería El Gazul y Royal Bliss.

Los premios tuvieron a Álvaro Rodríguez Guitart, director general de Medios de Vocento en Andalucía y Extremadura, y a María Almagro, directora de La Voz de Cádiz, como anfitriones.

Además, el evento contó con la presencia de Inmaculada Sánchez Zara, alcaldesa de Conil de la Frontera, así como de otras autoridades como Antonio Jesús Aragón, diputado provincial de Asistencia a Municipios.

«Grandes profesionales que se esfuerzan cada día por innovar»

El acto, que fue presentado por la periodista Isabel Aguilar, fue inaugurado por la alcaldesa de Conil, que quiso destacar la calidad de la oferta culinaria en Conil de la Frontera, así como de toda la provincia que ofrece «una excelentísima gastronomía y un producto de kilómetro cero excepcional».

«Un sector formado por grandes profesionales, que no solo dominan el arte de cocinar, sino que se esfuerzan cada día por diferenciarse, por mantener tanto la tradición como esa innovación para que el sabor de Conil deje huella dentro y fuera de la provincia». Por ello, Sánchez Zara aseguraba que Conil era «el escenario perfecto para una celebración como esta en el que se reconoce el talento y trabajo de los mejores establecimientos gastronómicos de la provincia de Cádiz«.

Inmaculada Sánchez Zara, alcaldesa de Conil de la Frontera, durante su intervención en los premios GURMÉ

Mención Especial Cruzcampo

Entrega mención especial Cruzcampo GURMÉ

En esta edición la «Mención Especial Cruzcampo» se la ha llevado Ultramarinos El Calvo. El premio fue recogido por su propietario, el joven cocinero Borja García-Prieto y entregado por José Romero, jefe de ventas de Global Bebidas.

En el corazón de Puerto Real, un icono de la gastronomía local vuelve a latir con fuerza. Ultramarinos El Calvo, el mítico establecimiento con más de 150 años de historia (anteriormente conocido como Bar El Calvo). El concepto del restaurante se divide en dos partes, la barra, donde los clientes pueden disfrutar de conservas, chacinas y tapas tradicionales y el comedor, con una carta más elaborada que incluye guisos tradicionales y productos locales de temporada.

Los grandes protagonista de los galardones

Esta edición de los Premios GURMÉ Cádiz ya conoce a sus ganadores, un total de siete establecimientos de Cádiz y provincia que han sido elegidos por un jurado profesional.

El jurado en esta ocasión ha estado formado por el chef y crítico gastronómico, Enrique Pérez; el director de sala, Daniel Chouza Márquez; el profesor de la Escuela de Hostelería de Cádiz, Adán Corrales Caballero; el bodeguero Ernesto Linares Gago; y la propietaria de La Taberna del Chef, Marta Girón de Sola.

Las siete categorías a las que han optado diferentes establecimientos de la provincia son: «Mejor apertura», «mejor bar/restaurante informal», «Mejor venta», «Mejor restaurante de cocina tradicional», «Mejor restaurante a pie de playa», «Mejor restaurante de cocina creativa» y «Mejor servicio de sala».

«Mejor apertura» El Ángelus

Entrega premio a la «Mejor apertura»GURMÉ GURMÉ

En la categoría «Mejor apertura de 2024» los candidatos eran: Arima, Asidonia, Clandestino, El Ángelus, Matria y Ultramarinos El Calvo.

El jurado decidido que el ganador es El Ángelus. Un nuevo establecimiento es un híbrido entre abacería y restaurante, que cuenta en su cocina con un horno de carbón para elaborar alguna de sus recetas. Detrás están dos jóvenes emprendedores: Víctor Piñero y Carmen Adán, ambos alumnos de hostelería en Cádiz que después de recorrer grandes restaurantes regresan con la idea de cumplir su sueño. En este local se apuesta por la elaboración de platos tradicionales en los que lo importante es la materia prima: atún rojo de almadraba, conservas o carnes selectas son algunos de sus productos estrella.

El premio fue entregado por D. José Manuel Contreras , director comercial de Consorcio de Jabugo a Dña. Irene López, encargada de cocina.

«Mejor bar/restaurante informal» Bar la Espuela II

Premiados en la categoría «Mejor bar/restaurante informal» GURMÉ

En la categoría «Mejor bar/restaurante informal» los candidatos eran: Casa Balbino, Bar La Espuela II, Bar Paquete, Casa Martín, El Árbol Tapas y El Lola.

El jurado decidido que el ganador es Bar La Espuela II. Especializado en mariscos, pescaíto frito y guisos marineros que maridan especialmente con mosto, este espacio ofrece tanto zona de barra como mesas altas y terraza. Al frente está Esteban Camacho Pérez, procedente de una familia sanluqueña de hosteleros. Suele ser parada habitual para el público local, aunque también atrae a los visitantes por su carácter auténtico, su aire informal y sus buenos precios. Los imprescindibles de su carta, las tortillitas de camarones, las puntillitas, las gambas y los langostinos.

El premio fue entregado por Dña. Rosario Nimo, consejera de Nimo Grupo y Customer Excellence de Lexus Jerez, a D. Esteban Camacho y D. David Larios, propietario y encargado.

«Mejor venta» Venta de Vargas

Premiados «Mejor venta» GURMÉ

En la categoría «Mejor venta» los candidatos eran: Venta de Vargas, Venta Durán, Venta El Cortijo, Venta La Duquesa, Venta Los Alamillos y Venta Pinto.

El jurado decidido que el ganador es Venta de Vargas. Un restaurante tradicional de la Bahía de Cádiz desde 1921, cuando se denominaba Venta Eritaña hasta que en 1937 cambió a su nombre actual, cuando se hizo Juan Vargas con el negocio. Desde entonces ha sido regentado por cuatro generaciones de hosteleros. Su estética, en la que destaca sus sus azulejos y sus arcadas, componen un ambiente de aire andaluz y acogedor. A su oferta gastronómica, basada en recetas típicas, pescados carnes y mariscos, se une su apuesta flamenca, puesto que el local organiza actuaciones y ciclos flamencos donde actúan importantes figuras del panorama nacional.

El premio fue entregado por D. Bernabé Amado Chaves, delegado Comercial en Cádiz de Coca Cola Europacific Partners, a Dña Inmaculada picardo y D. Manuel Picardo, propietarios.

«Mejor restaurante de cocina tradicional» 1 Casa Paco

Premio a Casa Paco GURMÉ

En la categoría «Mejor restaurante de cocina tradicional» los candidatos eran: Almanaque, Casa Paco, Cataria, El Alférez, La Marea de Marcos y Restaurante Antonio Zahara.

El jurado decidido que el ganador es Casa Paco. Un tradicional restaurante del Puerto Deportivo de Chipiona que abrió sus puertas en 1996. La base de su carta son los pescados y mariscos poco elaborados, todo producto de la zona como los langostinos, cocidos o a la plancha, o el pescado a la espalda. Con vistas generosas del Puerto Deportivo, tiene una amplia terraza, y para aquellos que decidan por cambiar el pescado por la carne también ofrece varios tipos como los solomillos de ternera y cerdo o el entrecot.

El premio fue entregado por Dña. María Almagro, Directora de La Voz de Cádiz, a D. Francisco Javier Rodríguez y Dña. María Regla Castro, propietarios.

«Mejor restaurante a pie de playa» El Refugio

Reconocimiento a El Refugio en los Premios Gurmé Cádiz gurmé

En la categoría «Mejor restaurante a pie de playa» los candidatos eran: Atenas Playa, El Refugio, Papaya Playa, Sea Soul Cataria, Trocadero y Tumbao.

El jurado decidido que el ganador es El Refugio. Un chiringuito que está en la misma arena de la playa de Zahara de los Atúnes, sobre las dunas y detrás de la muralla, con lo que el comensal tiene garantizada una buena panorámica. El local tiene una decoración marinera andaluza, con un pozo, geranios y vistas al mar. Su trayectoria gastronómica se remonta a 2005, ya que antes funcionaba como bar de copas. El pescado, con especial atención al atún, son los protagonistas de la carta, al igual que los platos de cuchara.

El premio fue entregado por D. Jorge Antonio Puerto, gerente de Quesería El Gazul, a Dña. Pilar Calle y D. Diego López, propietarios.

«Mejor restaurante de cocina creativa» Mantúa

Reconocimiento a Mantúa GURMÉ

En la categoría «Mejor restaurante de cocina creativa» los candidatos eran: Atxa, Código de Barra, Cooking Almadraba, Mantúa, Mare y Narea (este último cerró sus puertas el sábado)

El jurado decidido que el ganador es Mantúa. Un restaurante gastronómico puesto en marcha en Jerez por el cocinero Israel Ramos, que cuenta desde noviembre de 2019 con una estrella Michelin. Un pequeño local con seis mesas, y espacio para 20 comensales. Se consideran una cocina libre de prejuicios y abierta al mundo, donde dan rienda suelta a la creatividad, los sentidos y las emociones a partir de los productos típicos de la provincia, especialmente los vinos del Marco de Jerez.

El premio fue entregado por D. José Manuel Medina, responsable comercial Área Horeca Sevilla - Granada de Petaca Chico, a D. David Hurtado, segundo jefe de cocina.

«Mejor servicio de sala» La Carboná

Entega de la categoría «Mejor servicio de sala» GURMÉ

En la categoría «Mejor servicio de sala» los candidatos eran: Antonio Zahara, Aponiente, El Faro de El Puerto, La Carboná, Mantúa y Venta Esteban.

El jurado decidido que el ganador es La Carboná. Ubicado en un marco tan incomparable como una típica bodega jerezana, este restaurante aún cocina mediterránea con maridaje local y un servicio premium. Javier Muñoz, conocido como el chef del sherry, ha sabido construir un discurso gastronómico en torno al vino de Jerez y ha vestido la experiencia culinaria de exquisitez y buen gusto.

El premio fue entregado por D. Álvaro Rodríguez Guitart, director general de ABC en Andalucía y La Voz de Cádiz, a Dña. Tamara Jiménez, personal de sala.

Mención Especial como Padrino de los Premios GURMÉ de Cádiz 2025

Mención Especial como Padrino de los Premios GURMÉ Cádiz 2025 gurmé

En este cita de los Premios GURMÉ Cádiz, se entregó, además de los premios en las diferentes categorías, la Mención Especial como Padrino de los Premios GURMÉ Cádiz 2025, que este año ha recaído en El Alférez de El Palmar (Vejer de la Frontera).

Un premio recogido por Francisco Alférez Fernández, propietario del restaurante, y entregado por Francisco Javier Jiménez Segador, Área Manager de Cádiz en Heineken España.

Este restaurante empezó a escribir su historia en 1988, cuando Francisco Alférez decidió dar vida a su propio negocio. El destino quebró su sueño al año siguiente con un prematuro fallecimiento que dejó a su mujer, Catalina Fernández, al mano del negocio junto a sus hijos Beatriz, Luis y el pequeño Paco. En estos años se ha convertido en un restaurante familiar que apuesta por el magnífico producto de la zona, una cocina tradicional bien presentada y un servicio excelente.

«Cádiz se ha consolidado como una de las grandes referencias gastronómicas de España»

Asistentes a los premios GURMÉ Cádiz 2025 en Conil de la Frontera GURMÉ

El cierre del acto lo llevó a cabo Antonio Jesús Aragón de la diputación de Cádiz, que quiso ensalzar la gran diversidad de «productos únicos y de una calidad excepcional» que ofrece la provincia, desde las tortillitas de camarones y manzanilla de Sanlúcar, pasando por los quesos payoyo de la sierra de Cádiz a los vinos Jerez o la huerta de Conil«. Algo que hace que «la provincia de Cádiz sea para comérsela», tal y como dice Aragón, y que haya dado lugar a que «Cádiz se haya consolidado como una de las grandes referencias gastronómicas de España».