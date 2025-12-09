Mesón Sabor Andaluz, el restaurante estrella Michelin de la Sierra de Cádiz que conquista a los amantes de la buena mesa

El reconocimiento de la Guía Michelin a Mesón Sabor Andaluz ha colocado a Alcalá del Valle, una localidad de poco más de 5.000 habitantes, en el mapa de la alta gastronomía. La estrella, otorgada en la edición 2024, subraya la transformación de un negocio familiar que lleva casi tres décadas formando parte del paisaje social del municipio y que hoy se ha convertido en una de las propuestas culinarias más interesantes de la provincia de Cádiz.

Un proyecto familiar nacido en 1995

El mesón abrió sus puertas en 1995, impulsado por José Aguilera y Antonia Jiménez, con la intención de ofrecer cocina casera a vecinos y viajeros. Durante años funcionó como un restaurante tradicional, centrado en guisos, carnes de la sierra y recetas de corte popular. Con el tiempo, el local mantuvo su esencia pero fue adaptándose a una clientela cada vez más interesada en una cocina cuidada y respetuosa con el producto.

El salto definitivo llegó con el regreso al negocio familiar de Pedro Aguilera, hijo de los fundadores, formado en hostelería y con experiencia en cocinas de mayor recorrido gastronómico. Su llegada en 2020 marcó el inicio de una nueva etapa: renovación del espacio, revisión de la carta y un enfoque más creativo que, sin renunciar a la tradición, buscaba elevar el nivel culinario del mesón.

Caqui, algarroba y piñones (Mesón Sabor Andaluz) GURMÉ

Alcalá del Valle, un enclave con identidad propia

Mesón Sabor Andaluz se ubica en un municipio poco transitado por las rutas turísticas convencionales, pero muy apreciado por quienes buscan naturaleza, sierra y tranquilidad. Alcalá del Valle forma parte de los pueblos blancos de la provincia, con una arquitectura limpia, un entorno agrícola muy vivo y un ritmo pausado que contrasta con la exigencia de una cocina de autor. Esta dualidad entre zona rural y alta gastronomía se ha convertido en uno de los rasgos distintivos del restaurante.

Cocina de cercanía en la Sierra de Cádiz

La cocina del mesón se articula alrededor del producto local. Verduras de temporada, espárragos trigueros, hortalizas cultivadas en la zona, carnes de la sierra, chacinas artesanas y elaboraciones que respetan los ciclos del campo forman la base de sus propuestas. La Guía Michelin destaca la «cocina de sabor limpio, bien elaborada y profundamente ligada al territorio».

El restaurante trabaja actualmente con dos menús degustación, «Celemín» y «Fanega», que evolucionan según la temporada. La carta de vinos refuerza esta filosofía, con un protagonismo notable de bodegas andaluzas y referencias de producción limitada.

Pimientos verdes fritos y albacora (Mesón Sabor Andaluz) GURMÉ

Platos que representan la esencia del Mesón Sabor Andaluz

Además de los pases contemporáneos incluidos en los menús, Mesón Sabor Andaluz mantiene un vínculo claro con las recetas que acompañaron al restaurante desde sus inicios. La famosa pierna de chivo guisada al ajillo o el rabo de toro de «la Antoñita», homenaje a la cocina de Antonia Jiménez, siguen presentes como recordatorio de las raíces del local. Estas elaboraciones conviven con propuestas más actuales que muestran técnica y precisión, sin perder de vista la identidad serrana del proyecto.

En sala, la experiencia se completa en un comedor reducido, siete mesas, que permite un servicio más personal y un ritmo acorde a los menús degustación. La decoración, sencilla y luminosa, contribuye a mantener el equilibrio entre la herencia del mesón tradicional y la cocina de vanguardia.

Una estrella que impulsa a la Sierra de Cádiz

La estrella Michelin supone un hito para la comarca y demuestra que la excelencia culinaria puede nacer también en espacios alejados de las grandes ciudades. Mesón Sabor Andaluz ha logrado reivindicar el valor gastronómico de la sierra, apostar por el producto de proximidad y atraer a viajeros que encuentran aquí una propuesta cuidada, actual y profundamente respetuosa con su entorno.

Con una reserva casi imprescindible para fines de semana y festivos, el restaurante se ha consolidado como una parada obligada para quienes buscan una experiencia gastronómica marcada por la autenticidad, la técnica y el sabor.