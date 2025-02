Corredera 55 cierra y su lugar lo ocupará Califa Tapas, que triplicará así su espacio

Novedades en el Grupo Califa de Vejer . El restaurante Corredera 55 , que ocupa el local de esa dirección postal, cierra para albergar ahora el Califa Tapas , que abandona su espacio en la misma calle y triplica así su superficie. El 8 de febrero , jueves, será el día de la inauguración. Corredera 55 dará su último servicio en la noche del domingo, 4 de febrero. Su personal pasará a la plantilla de Califa Tapas.

La propietaria de Corredera 55, Ellie Cornié , cierra así su trayectoria en el mundo de la hostelería, tras ocho años ligada a este restaurante: «Para mí ha sido un honor estar al frente de Corredera 55 . Cierro esta etapa feliz, sabiendo que mi equipo seguirá manteniendo sus puestos de trabajo y que ahora podré dedicarme por completo a mis proyectos de interiorismo», dice la escocesa.

Esta operación coincide con el 17 aniversario de la tapería del grupo y, además, supone una evolución para ambos restaurantes. Por una parte, Califa Tapas , atendiendo a la creciente demanda de público que ha experimentado en los últimos años, aumentará su espacio de forma significativa. «Estamos muy ilusionados ya que vamos a poder abrir todo el año. Tenemos un público muy fiel, y cambiar la estacionalidad para abrir los doce meses es bueno tanto para los comensales como para los empleados», apunta James Stuart, director del Grupo Califa .

El mezze del Califa Tapas Salva Moreno

Por otra parte, Ellie Cormié, dice adiós a la hostelería para concentrarse de lleno en su faceta de diseñadora de interiores, especializada en alta decoración. Por este motivo, el grupo ha decidido no mantener abierto el restaurante, ya que «Ellie es el alma de Corredera 55, sin ella el negocio no sería el mismo , tanto la cocina como el trato tan familiar con los clientes», añade James Stuart.

Ellie Cormié

Llegó a España en el año 2011 después de una exitosa carrera como decoradora y ganadora del premio nacional ‘Designer of the Year’ en su Escocia natal. Su firma Ellie Cormié Interiores , ha experimentado un impulso muy importante en los últimos años. «Haber creado uno de los restaurantes más significativos del panorama gastronómico de Vejer, y con tanto éxito, me ha dado mucha satisfacción. Pero soy una persona que siempre busca nuevas experiencias, y ahora es buen momento bueno para hacer este cambio y dedicarme totalmente a mi verdadera pasión», añade Ellie.

Ellie Cormié, en imagen de archivo, en Corredera 55 Salva Moreno

La filosofía de Califa Tapas seguirá siendo la misma, un lugar con personalidad y estilo informal, ideal para disfrutar de momentos de relax, con buena comida y vistas panorámicas desde la terraza. Tampoco cambiará su carta, que seguirá contando con una amplia variedad de tapas, no sólo de Vejer y Andalucía, sino de toda España, extendiéndose incluso a Italia, Turquía y Oriente Medio. Sin olvidar, por supuesto, algunos de los platos más populares del restaurante El Jardín del Califa .

Los clientes del restaurante Corredera 55 seguirán experimentando parte de la esencia del local, como es el trato amable y familiar del equipo, que será absorbido por Califa Tapas. Del mismo modo, algunos de sus platos más emblemáticos seguirán en carta. Tampoco cambiará la decoración, que lleva la firma de Ellie Cormié Interiores, quien también llevó a cabo el interiorismo de la tapería del Grupo Califa.