Sabores para una tarde de zambomba en San Roque: cinco paradas para tapear o cenar

Pueblo Nuevo de Guadiaro se prepara para uno de los encuentros más animados del calendario navideño en San Roque: la zambomba de este 28 de noviembre a las 19:30 en la Plaza Mayor, incluida en la programación oficial de Navidad San Roque 2025. Una cita que atrae cada año a residentes y visitantes que buscan pasar una tarde de villancicos, ambiente festivo y, por supuesto, buen tapeo.

Para quienes quieran comer antes del evento, o apurar la noche con una cena en la zona, la localidad ofrece una ruta variada que va desde bares tradicionales hasta restaurantes con propuestas más contemporáneas. Aquí van cinco establecimientos para disfrutar del día sin alejarse del epicentro de la fiesta.

Bar de Tapas Don Benito

Ortiguillas de mar en Don Benito (San Roque) GURMÉ

Un clásico del tapeo situado a pocos minutos de la Plaza Mayor. Don Benito abrió sus puertas en 1974, fundado por los hermanos Benito y Flor Isorni. Lo que comenzó como un restaurante de cocina francesa derivó, de la mano de la segunda generación, en un bar de tapas que ya es un referente local.

Hoy, en una casa del siglo XVIII restaurada en la céntrica Plaza de Armas, ofrece un ambiente histórico, acogedor y muy «castizo» con un patio, barras y un comedor interior lleno de encanto.

Su carta gira en torno a tapas y medias raciones ideales para compartir: desde clásicos como boquerones rellenos, croquetas, ensaladilla, puntillitas, cazón en adobo o calamares fritos, hasta tapas más creativas como queso de cabra en hojaldre, berenjenas con miel o tostas de secreto ibérico.

¿Dónde comer este invierno por San Roque? Bar de Tapas Don Benito Plaza de Armas, 10. San Roque (Cádiz)

611 01 93 03

Mesón El Guadarnés

Revuelto estilo Guadarnés (San Roque) GURMÉ

Una apuesta por la cocina tradicional en la Estación de San Roque. El Mesón El Guadarnés es un restaurante conocido en la localidad, con clientela fiel y buena reputación por su cocina mediterránea basada en productos clásicos: carnes, pescados, arroces y cocina casera.

Queda en la Avenida Guadarranque, zona de la Estación de San Roque, lo que puede ser una buena opción para quienes lleguen en transporte, o quieran una cena algo más tranquila y sustanciosa tras el bullicio de la zambomba.

Entre sus puntos fuertes destacan pescados a la plancha, sopas, revueltos y carnes. Algunos visitantes destacan como memorable el salmonete a la plancha o el sabor a «mar puro» de sus pescados.

¿Dónde almorzar en San Roque? Mesón El Guadarnés Avda. Guadarranque, s/n. San Roque (Cádiz)

956 78 65 04

Pura Tapa

Pollo teriyaki con fideos coreanos de batata en Pura Tapa GURMÉ

Tapas contemporáneas en Sotogrande desde 2011. Un local ideal para quienes buscan una opción más moderna. Pura Tapa es un gastrobar con una oferta distinta,, ya que ofrece más de 80 variedades de tapas, desde las clásicas hasta las más innovadoras. Todas ellas reflejadas en una gran pizarra mural, en lugar de la tradicional carta impresa. Su cocina se centra en productos frescos y de temporada, acompañados por una cuidada selección de vinos y cócteles.

Algunas de sus propuestas son de tatakis, currys suaves, mini hamburguesas, pan bao, woks o tacos que cambian según temporada.

¿Dónde parar a comer si voy a la zambomba en San Roque? Pura Tapa Avenida Mar del Sur. Sotogrande / Torreguadiaro, dentro del término de San Roque (Cádiz)

Casa Mané

𝐓𝐫𝐨𝐧𝐜𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐞𝐢𝐫𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐢𝐧̃𝐚 𝐲 𝐦𝐚𝐧𝐳𝐚𝐧𝐚𝐬 𝐚𝐬𝐚𝐝𝐚𝐬 en Casa Mané GURMÉ

Fundado a comienzos de los 2000 por la familia Mané, el restaurante nació con el objetivo de poner en valor la cocina marinera andaluza.

Ubicado en la playa de Palmones, dentro del término de San Roque, es un restaurante con larga tradición dedicado a los productos del mar, ofreciendo pescados frescos, mariscos, atún de almadraba y más delicias del litoral gaditano.

En su carta se pueden encontrar coquinas, gambas rojas de Garrucha, urta a la roteña y el conocido atún en manteca o de almadraba. También ofrece arroces marineros, carnes gourmet y postres caseros.

¿Dónde comer por San Roque? Casa Mané C. la Almadraba, S/N, 11379 Palmones (Cádiz)

956 67 50 10

Dalmar

Uno de los platos degustado por uno de los clientes de Dalmar JUAN ANTONIO MARTÍN

Dalmar, dentro del hotel Fairmont La Hacienda Costa del Sol, propone una cocina de mercado con una visión creativa, diseñada bajo la batuta del chef Benito Gómez (también conocido por su trabajo en Bardal).

El restaurante ofrece una experiencia cuidada, con platos elaborados a partir de producto local escogido, técnicas trabajadas y una presentación cuidada: algunos comensales destacan platos como «espardeñas» o «coquelet confitado con setas y trufa», reflejo de una cocina de autor sin pretensiones pero con una clara ambición gastronómica.

El restaurante se ha especializado en productos del mar procedentes de Málaga y Cádiz, así como en carnes de vacuno maduradas, especialmente de raza Retinta.

¿Dónde comer cerca de San Roque este fin de semana? Dalmar Calle Faro de Punta Mala, 2, 11360 San Roque (Cádiz)

644 85 33 65