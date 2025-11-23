Dos bares gaditanos compiten por el título del Mejor Aperitivo de España

Andalucía participa en el I Campeonato de España de El Mejor Aperitivo, un certamen nacional que busca encontrar las propuestas más destacadas, clásicas o creativas, del país.

Impulsado por Idea Redonda y vinculado a la Capitalidad Española del Aperitivo 2026 que ostentará Avilés, la competición se celebra en esta primera fase directamente en los establecimientos inscritos. Son los propios clientes quienes decidirán hasta el 30 de noviembre cuáles son los aperitivos con mejor sabor, presentación y experiencia.

En Cádiz, dos locales han sido seleccionados: La Tasquita del Majaceite, en El Bosque, y Restaurante DondePepe, de Zahara de los Atunes, que aspiran a llegar a la gran final del 10 de diciembre en Asturias.

La Tasquita del Majaceite: cocina serrana en formato aperitivo

Tacos salvajes de La Tasquita del Majaceite en El Bosque LA TASQUITA DEL MAJACEITE

Ubicada en Benamahoma, la pedanía de Grazalema que toma su nombre del mítico río Majaceite, se encuentra La Tasquita del Majaceite, un pequeño restaurante muy querido por locales y senderistas que recorren la famosa ruta del río.

Es un establecimiento de ambiente familiar, con estética rústica y una cocina que reivindica el recetario serrano más auténtico. Su carta es sencilla y basada en productos de cercanía: queso payoyo, chacinas de la Sierra, croquetas caseras, trucha de la zona, jabalí estofado, carrillada ibérica o sopas tradicionales que recuperan sabores del campo.

Su horario habitual se extiende desde el mediodía hasta la medianoche (cerrando los miércoles), convirtiéndolo en un punto de encuentro para quienes buscan una comida reconfortante después de una jornada en la naturaleza

Su propuesta para el certamen es «Tacos Salvajes». Unos tacos rellenos sin gluten de lomo de jabalí y verduras de Benamahoma, servidos sobre una torta crujiente de maíz. La propuesta lleva queso viejo Pajarete, cebolla morada y un toque fresco de cilantro. El objetivo es fusionar la fuerza de la caza con los sabores frescos y auténticos de la Sierra de Cádiz.

DondePepe, sabor marinero desde La Barrosa

Gloria bendita, tapa de DondePepe para el concurso DONDEPEPE

El otro representante gaditano es DondePepe, un restaurante muy querido en Zahara de los Atunes, situado en la Avenida José Matías Guerrero, a un paso de la playa y de la zona más viva del pueblo. Gestionado por Pepe Díaz, un veterano hostelero con más de tres décadas de oficio, el local combina ambiente informal, ladrillo visto, terraza cubierta y una carta que rinde homenaje absoluto al mar. Aquí mandan los pescados frescos, las frituras bien hechas y, cómo no, el atún rojo de almadraba, protagonista de buena parte de su propuesta, desde platos tradicionales hasta cortes crudos. Las referencias a su cocina aparecen cada año en rutas y certámenes locales, como la Ruta del Atún, donde suele destacar por sus tapas de sabor clásico y buen producto.

DondePepe mantiene ese espíritu de bar-restaurante de costa que engancha tanto al visitante como al público local: mesas altas, ambiente animado y una oferta que invita a compartir desde chocos o puntillitas hasta elaboraciones más contundentes.

Su propuesta 'Gloria bendita' es un pan de focaccia horneado con una mayonesa picante y descargamento de atún de almadraba macerado en crudo con siracha, sishimi y aceite de arbequina, a la que le añaden una galleta molida y caramelo que le da un toke dulce al final del bocado.

Andalucía estará presente en la competición

En total, ocho establecimientos representarán a Andalucía en esta primera edición del campeonato. Además de los dos gaditanos, participan Picoteo (Córdoba), Restaurante Sancho Original (Granada), Dgustate (Huelva) y, desde Málaga, Restaurante Olas de Levante y Azahar Panorámico. Solo uno de ellos podría convertirse en el Mejor Aperitivo de España, un título que se disputará en Avilés el próximo 10 de diciembre.