Casa Juan de El Palmar ofrece una cena maridada con vinos gaditanos

El restaurante Casa Juan, ubicado en la playa de El Palmar (Vejer de la Frontera), organiza una cena muy especial para mañana, viernes 21 de noviembre. Se trata de un menú degustación de seis platos maridados con vinos de bodegas gaditanas.

Una oportunidad única para degustar la cocina creativa y marinera del local junto con algunas de las mejores referencias vinícolas de la provincia.

El menú: sabor, mar y vino

La velada comenzará con una crema de garbanzos con foie, un entrante suave y reconfortante, acompañado por un Fino La Panesa de Emilio Hidalgo, que aporta elegancia y un toque seco que complementa la untuosidad del foie.

A continuación, se servirá un pan mantou relleno de tartar de atún trufado, un guiño a la fusión de culturas, maridado con la Manzanilla Micaela de Bodegas Barón, cuyo carácter salino armoniza perfectamente con el pescado.

El tercer plato es una bomba de guiso de patatas con chocos, versión moderna de un guiso tradicional marinero, que se tomará con un Amontillado Maestro Sierra, aportando profundidad y nueces al conjunto.

En el cuarto pase, llega el chipirón relleno de manitas de cerdo, una combinación sorprendente que se acompaña con un vino blanco de guarda: el Exceptional Harvest Ximénez-Spínola, ideal para resaltar la mezcla de mar y monte.

Como plato fuerte, codillo de cerdo deshuesado con boletus y foie a la brasa, que se marida con un tinto: el Higuerón de Setenil. Se trata de un vino potente que sostiene bien la riqueza del foie y la intensidad del asado.

Para cerrar, un toque dulce e inesperado con el capuchino con Baileys, acompañado por un Oloroso Gobernador de Emilio Hidalgo, una combinación que invita a prolongar la sobremesa con elegancia.

Los interesados deben reservar su mesa a través de la web del restaurante o mediante una llamada telefónica.

Casa Juan y su historia en El Palmar

Casa Juan es uno de los restaurantes más emblemáticos de El Palmar, con raíces que se remontan a 1979. Nació como un chiringuito familiar y con el paso de las décadas se ha convertido en un restaurante consolidado, con dos salones (uno con vistas al mar) y una amplia terraza.

Su cocina gira en torno al mar y al territorio: productos de proximidad, pescados frescos, arroces marineros y guisos tradicionales conviven con interpretaciones más contemporáneas.

El restaurante ha sido pionero en traer lo mejor del océano a la mesa, sin sacrificar un ambiente relajado y cercano a la playa.

El Palmar: un paraíso gaditano

El Palmar es conocido por sus olas y su ambiente surfista, pero también por su gastronomía ligada al mar. En este rincón costero, Casa Juan es un punto de referencia para quienes buscan calidad y autenticidad.

Su ubicación privilegiada, frente al mar, permite a los comensales disfrutar de puestas de sol mientras saborean platos cuidadosamente elaborados.

Además, el restaurante pone en valor productos Km 0, tanto del mar como de la tierra, apostando por sostenibilidad y cercanía.