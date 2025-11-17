El Campero aterriza en Madrid: fecha, ubicación y cómo será el templo del atún rojo en la capital

Madrid se prepara para una de las aperturas gastronómicas más esperadas de 2026. El Campero, considerado un templo del atún rojo de almadraba y poseedor de dos Soles Repsol, abrirá su primer restaurante fuera de Barbate en el primer trimestre de 2026.

Aterrizará en pleno Barrio de Salamanca, concretamente en el número 25 de la calle María de Molina, esquina con Lagasca, donde ocupará un palacete rehabilitado convertido en un espacio de casi 900 metros cuadrados.

Con esta apertura, los madrileños, y los miles de visitantes que cada año buscan experiencias culinarias únicas en la capital, podrán disfrutar por primera vez de la propuesta completa de El Campero sin necesidad de viajar a Cádiz. «Queremos que quien se siente en Madrid sienta que está en Barbate», afirma Julio Vázquez, director gastronómico de El Campero, que lidera las cocinas del restaurante desde 2004.

Un palacete del XIX para un concepto que viaja desde la costa gaditana

El proyecto ha sido confiado a MIL Studios, responsables de algunos de los espacios más influyentes de la escena nacional. El estudio ha reinterpretado la luz atlántica, los tonos arena y la estética marinera del restaurante original en un espacio que combina materiales nobles, texturas naturales y una conexión constante con la luz.

El nuevo local contará con 700 metros cuadrados de espacio interior, otros 200 de jardín exterior, varios salones y zonas diferenciadas de carta y barra. En total, tendrá una capacidad de unos 200 comensales aproximadamente.

Una puesta en escena que busca recrear el ambiente cálido, acogedor y casi ritual que caracteriza al restaurante fundador en Barbate.

«Nuestra propuesta une la autenticidad de Barbate con la nobleza del palacete decimonónico. El ronqueo del atún se convierte en inspiración para crear un interior honesto, táctil y raw que invita a vivir la cocina como un ritual» explica Juan Luis Medina, cofundador de MIL Studios.

El viaje del atún rojo de almadraba: de Cádiz a Madrid

La carta de El Campero Madrid será un homenaje absoluto al atún rojo salvaje capturado mediante almadraba, la técnica milenaria que define la identidad gastronómica de la marca. El menú repasará los cortes más preciados del pescado y las preparaciones que han convertido al restaurante en un referente internacional.

Menú en el nuevo restaurante de Madrid Entre los platos que llegarán intactos desde Barbate destacan: Tosta de atún y trufa

Carpaccio de paladar con sorbete de lima y albahaca

Sashimi de ventresca «toro» aburi con yema de erizo

Trilogía de sashimi (lomo, tarantelo y ventresca)

Atún con tomate al estilo tradicional

Facera de atún con salsa de Oporto

Costillas de atún asadas

Corazón de atún a la plancha o aliñado

La carta se completará con pescados a la brasa como lenguado o rodaballo, mariscos, carnes y ensaladas. Todo ello con el objetivo de ofrecer en Madrid la misma experiencia, las mismas técnicas y la misma trazabilidad del producto que en Barbate.

El menú podrá acompañarse con un maridaje donde los vinos de Jerez, fundamentales para entender la cocina de Barbate, cobrarán especial protagonismo.

Una nueva ubicación, una nueva etapa empresarial

La apertura llega en un momento clave para la marca, tras la incorporación de El Campero a Azotea Grupo, que adquirió el restaurante en 2025 con el compromiso de mantener su identidad y excelencia.

Fundado en 1978 por José «Pepe» Melero como una tasca familiar en Barbate, El Campero ha evolucionado hasta convertirse en una institución gastronómica. La llegada a Madrid supone un hito histórico: por primera vez, la capital podrá vivir la experiencia completa del atún rojo de almadraba con la misma fidelidad que si estuviera frente al mar gaditano.