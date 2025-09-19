Cádiz Romana 2025 revive los sabores de la antigua Gades con pan, garum y vinos rescatados

Cádiz se prepara para regresar dos mil años atrás con la segunda edición de Cádiz Romana 2025, el programa cultural del Ayuntamiento que se celebrará del 19 al 28 de septiembre y que combina historia, arqueología experimental y experiencias gastronómicas.

La cita arranca esta tarde con el espectáculo inaugural 'Gades, Cádiz Romana 2025' en la Plaza de San Juan de Dios, tras una comitiva que partirá desde la Plaza Rocío Jurado y recorrerá el centro histórico desde las 18.30 horas.

Entre las principales novedades de este año destaca la participación de Arqueogastronomía, proyecto de investigación liderado por Manuel León Béjar (Universidad de Cádiz), que recupera técnicas culinarias y productos de la época romana. Uno de los hitos será la reconstrucción del crustulum de la Casa del Obispo, un pan figurativo elaborado a partir de un molde hallado en el yacimiento gaditano y recuperado junto a especialistas como Domi Vélez (Mejor Panadero del Mundo 2021) y Salvador Márquez (La Tahona).

La exposición Ars Culinaria, Garum et Crustulum mostrará este pan dulce junto a otros productos como el garum y distintas variedades de panes y salsas piscícolas romanas, ejemplos de cómo la arqueología experimental permite devolver a la vida la gastronomía perdida.

Conferencias y catas durante el festival

El festival también contará con conferencias divulgativas y otras actividades gastronómicas. El 20 de septiembre, en el Teatro de Títeres de la Tía Norica, se abordará El legado de Columela, la aportación de Gades a la enología universal, con vinos reconstruidos a partir de técnicas romanas que han obtenido hasta 95 puntos en la Guía Peñín. Al día siguiente, en la Calle Ancha, la conferencia Recuperando el crustulum explicará el proceso arqueológico y tecnológico que ha hecho posible la recreación de este pan romano.

Por primera vez, el Teatro Romano de Cádiz acogerá catas científicas sobre vinos y alimentos consumidos en espectáculos públicos y banquetes de época romana, bajo el título Mulsum et Crustulum (23 y 25 de septiembre). A ellas se suman catas temáticas en el Castillo de Santa Catalina dedicadas a la cerveza (Divi Ceres), el vino (In vino veritas), los panes (Magister pistorum) y las variedades de garum (Cave garum), además de talleres de cocina romana (Ars Culinaria).

El programa se completa con una cena temática el 27 de septiembre: El Banquete de Trimalción, recreación de un convivium romano que permitirá al público vivir una experiencia inmersiva en las costumbres sociales y culinarias del Imperio.

Con estas propuestas, Cádiz Romana 2025 sitúa a la ciudad como un referente internacional en arqueología aplicada a la gastronomía y ofrece un viaje sensorial para redescubrir la historia de Gades a través del gusto.

Más información y programación completa en cadizromana.es