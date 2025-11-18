El cachopo más famoso de San Fernando: una experiencia a lo grande que no te puedes perder

Quien piense que para comer un buen cachopo hay que viajar al norte, no ha pasado por el Bodegón Andalucía, uno de esos locales isleños de siempre donde la comida llega a la mesa con sabor, gran peso y personalidad.

En plena Bahía de Cádiz, este restaurante ha convertido un plato asturiano en una seña de identidad local: un cachopo gigantesco, jugoso y sorprendentemente gaditano, elaborado con productos que hablan el lenguaje de la provincia.

La propuesta merece la visita por sí sola. El cachopo combina ternera gallega con un corazón de jamón ibérico y queso payoyo, una mezcla que lo conecta directamente con la Sierra de Cádiz y que le aporta un aroma y una untuosidad distinta a cualquier otro. Lo que aquí sirven se ha convertido en todo un ritual desde que llega a la mesa. Sus cachopos provocan asombro, silencio, móviles levantados y alguna mirada cómplice preguntando «¿pero esto nos lo vamos a terminar?».

Mejor cachopo de Andalucía 2023 GURMÉ

No es casualidad que haya recibido reconocimientos, en su día su cachopo fue elegido como el mejor de Andalucía y entró entre los 10 mejores cachopos del mundo, pero esos premios funcionan más bien como confirmación de algo que cualquier comensal descubre en los primeros bocados: el cachopo del Bodegón Andalucía gusta. Es grande, sí, pero pocas veces queda algún trozo en la mesa. Carne tierna, empanado crujiente, queso con carácter y un equilibrio muy pensado entre el punto el jamón y el queso payoyo.

Además, se mantiene fiel a su espíritu de un bar de toda la vida. Aquí el cachopo se sirve como se disfruta, acompañado de patatas y bien contundente para compartir. Aunque siempre hay algún valiente que se atreve a pedir un cachopo en solitario.

El local, fundado en 1986, es de esos sitios donde el tiempo ha pasado sin prisas. Raciones clásicas, ambiente cercano y un público que mezcla vecinos fieles con viajeros que llegan atraídos por el boca a boca. Y es que en una provincia donde mandan los pescados, los guisos marineros y el tapeo, encontrarse un cachopo de este nivel es casi una rareza.