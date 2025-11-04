Los Barrios acoge del 14 al 16 de noviembre las XII Jornadas Micológicas del Estrecho

Del viernes 14 al domingo 16 de noviembre, la localidad de Los Barrios se convertirá en un referente para los amantes de las setas y la micología con la celebración de las XII Jornadas Micológicas del Estrecho. Esta edición toma impulso tras varios años de crecimiento y propone una programación que combina naturaleza, ciencia y gastronomía en un territorio privilegiado, entre mar y sierra.
Rutas guiadas para recoger setas
El evento, promovido por el Ayuntamiento de Los Barrios, incluye rutas guiadas para la recolección e identificación de las setas en zonas del Parque Natural del Estrecho, charlas técnicas sobre especies autóctonas, conservación de micobiomas y talleres de iniciación. Uno de los objetivos es destacar la riqueza micológica de la comarca y sensibilizar sobre la necesidad de proteger estos recursos naturales que subyacen en quienes pasean por el bosque.
Del bosque al plato: descubre la gastronomía micológica
La gastronomía es otra pieza fundamental de las Jornadas. Restaurantes locales participan con menús especiales donde las setas protagonizan tapas y platos, y se organizan showcookings donde chefs demuestran cómo convertir un boleto o un níscalo recién recogido en una propuesta creativa de alta cocina.
Los visitantes podrán degustar preparaciones como risottos de rebozuelos, cremas de senderuelas o revueltos de trompeta amarilla en barras instaladas para la ocasión.
¿Cómo asistir a las rutas?
La inscripción y participación en las rutas suele tener un coste bajo o incluso ser gratis para la comunidad local, con plazas limitadas dependiendo de la actividad. Se recomienda reservar con antelación y acudir con equipo cómodo y botas de montaña. Las rutas suelen comenzar la mañana del viernes 14 y se extienden hasta el domingo, intercaladas con charlas y degustaciones.
Los Barrios ofrece el escenario perfecto para estas jornadas: su entorno mixto de bosque mediterráneo, matorral y proximidad al litoral favorece la presencia de una gran variedad de setas. Como subraya el Ayuntamiento del municipio, «la localidad se asienta como capital andaluza de las setas» gracias a estas jornadas que impulsan también el turismo de naturaleza en temporada baja.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión