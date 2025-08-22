La Atrevida cumple diez años mirando al mar y sin perder un ápice de frescura

Este verano, el restaurante La Atrevida ha celebrado su décimo aniversario frente a la playa Victoria. Una década en la que se ha consolidado en el imaginario gaditano como un lugar al que acudir para disfrutar de los productos característicos de nuestra tierra, con una carta que ha sabido reinventarse sin olvidar sus orígenes.

Detrás del éxito de La Atrevida está su propietario, Juan Ponce de León, quien llegó al mundo de la hostelería a través de bares de copas, discotecas y cafeterías en la ciudad. Y, tras muchos años en ese ámbito nocturno, decidió dar el salto a la cocina. Hoy, esa apuesta se ha materializado en un restaurante informal, pero con reconocimiento, que ha superado los diez años con un balance que el propio Juan describe como muy bueno y positivo.

Una terraza con alma marinera

Más que su ubicación en la Avenida Amílcar Barca, lo que destaca de La Atrevida es la experiencia que ofrece: una terraza elevada, frente a la playa, desde donde se contempla la inmensidad del océano.

Los comensales pueden disfrutar de la brisa del mar en un espacio acogedor y tranquilo mientras degustan algunos de sus platos más característicos. Un escenario que combina el toque romántico de su iluminación con sus azulejos marineros, convirtiendo cada comida o cena en un momento especial sin necesidad de muchas florituras.

El producto en el centro: el mantra que marca la diferencia

Desde sus inicios, el restaurante ha tenido clara su filosofía: basar todo en el producto de calidad. Y ese criterio se refleja en cada receta. Pescados frescos del litoral, arroces ya famosos por su sabor, carnes de categoría y sugerencias del día, que cambian según lo que ofrece el mercado, componen una carta dinámica en continua evolución.

Su codillo con alcachofas, su arroz negro con tataki de pulpo, sus carnes o platos como la urta, un pescado muy apreciada en la zona, reflejan esa orientación al producto local y de proximidad. En su carta también están presentes guisos y tapas de la cocina tradicional gaditana.

Una cuidada propuesta gastronómica, donde los productos frescos y de temporada son protagonistas, con la que han conseguido obtener un Solete Repsol de la famosa guía turística y gastronómica nacional. Un premio a diez años de trabajo que no pasa desapercibido para los amantes de la gastronomía.

Arroz negro con tataki de pulpo en La Atrevida, Cádiz gurmé

Una cocina abierta todo el día

Tanto si eres de los que les gusta comer a media mañana al más puro estilo europeo, como si apuras las horas en la playa y prefiere comer a las cinco de la tarde, en La Atrevida puedes hacerlo, ya que su cocina permanece abierta de forma ininterrumpida desde las doce del mediodía hasta pasada la medianoche. Una continuidad que invita a saborear sin programar, a prolongar las sobremesas en una atmósfera cómoda, relajada y con vistas al mar.

La Atrevida celebra diez años con una carta variada con productos de calidad y proximidad GURMÉ

Clientes satisfechos: opiniones de sus comensales

Quienes ya han pasado por La Atrevida destacan su equilibrio entre calidad y precio, destacando siempre su terraza. Opiniones recogidas en plataformas como TripAdvisor elogian tanto los sabores como el servicio, con referencias al personal que transmite cercanía y profesionalidad.

Entre los platos recomendados recientemente están el revuelto de bacalao, las croquetas de puchero, el pulpo a la brasa, el arroz negro o los huevos rotos.

Celebrar diez años mirando al futuro

La Atrevida llega a su primera década sin perder su esencia. Con una terraza que abraza el Atlántico, una cocina de mercado siempre alerta a lo que llega cada mañana y espacios llenos de luz que invitan a sentarse y disfrutar del ambiente y el estilo de vida relajado tan característico de la Tacita de Plata.

Y es que tras diez años de historia, este rincón de la ciudad sigue ofreciendo razones para quedarse mucho tiempo en la capital gaditana. Su esfuerzo por convertir lo cotidiano en memorable, gracias a su propuesta culinaria, a su equipo y a tener un espacio cuidado, se ha visto recompensado al hacerse un hueco en el corazón de sus clientes.