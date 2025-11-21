El Fogón de Mariana reabre con nueva imagen en Jerez: más espacio y la misma esencia

El Fogón de Mariana vuelve a brillar en el Centro Comercial Luz Shopping de Jerez de la Frontera tras varios meses de cierre por reformas. Ayer se reabrieron las puertas del local con una puesta a punto que, según sus responsables, mantiene intacta su esencia con una cocina de brasas y sabores gaditanos en un espacio ahora más amplio, luminoso y acogedor que ofrece una experiencia gastronómica más confortable y exclusiva.

“Nuestro objetivo era crear un lugar en el que cada detalle contribuyera a crear una experiencia excepcional, sin perder nuestra esencia, ofreciendo un entorno más cómodo y acogedor. Hemos renovado no solo la estética del restaurante, sino también la manera en la que queremos que los clientes vivan cada visita: más espacio, más comodidad y espacios más íntimos, para que nuestros comensales disfruten de una estancia más agradable” explican desde el Fogón de Mariana.

Una tradición renovada en la provincia gaditana

Desde sus orígenes en 1988, ha estado comprometido con una cocina gaditana y de brasa, utilizando productos locales como verduras de huertas como las de Conil, ternera procedente de La Janda o chacinas ibéricas. Todo preparado a fuego lento.

La carta del local de Jerez, ahora renovado, mantiene sus platos más emblemáticos desde su apertura hace doce años: ensaladas frescas como la de burrata con fresas y tomate, huevos fritos con jamón ibérico, o las croquetas de jamón; junto a carnes de maduración especial, como chuletas de ternera de La Janda o presa ibérica, y guisos tradicionales desde la «cocina de Mariana», como la carrillada o el bacalao gratinado.

Además, se pueden encontrar platos para compartir, hamburguesas elaboradas con carnes de la provincia y una selección de postres caseros que cierran una experiencia completa.

Algunos de los platos característicos del Fogón de Mariana en Jerez de la Frontera GURMÉ

Fogón de Mariana, un clásico de la Bahía de Cádiz

Fogón de Mariana cuenta con varios locales en la provincia de Cádiz, incluidos restaurantes en Cádiz, San Fernando y Chiclana.

El grupo ha sabido consolidar una marca que aúna tradición con modernidad, con locales que combinan un ambiente rústico con detalles cálidos y un servicio cercano.

Su restaurante de Jerez en Luz Shopping es especialmente representativo: es un asador con una carta orientada a carnes maduras, embutidos ibéricos y grandes cortes para compartir o disfrutar en solitario.

Un espacio renovado en Jerez de la Frontera

Una de las mesas en el nuevo Fogón de Mariana en Jerez GURMÉ

Con la reformulación del local, El Fogón de Mariana en Jerez gana un aire fresco: materiales modernos, una distribución más abierta y zonas pensadas para que la experiencia gastronómica sea más cómoda, tanto para comidas familiares como para cenas más íntimas. Su reaparición tiene como objetivo, según su mensaje oficial, ofrecer «una experiencia aún más especial» sin renunciar al carácter acogedor que siempre le ha definido.

Además, al estar dentro del centro comercial Luz Shopping, el restaurante se sitúa como opción gastronómica clave para los visitantes del centro, combinando la practicidad de un espacio comercial con la calidad de un asador con historia.

Una oportunidad para redescubrirlo

Para los amantes de la carne, Fogón de Mariana destaca por sus chuletas, presas y cortes de razas seleccionadas.

Por otro lado, para quienes valoran el producto local, su apuesta por verduras de huerta gaditana, jamón ibérico y productos de proximidad se nota cada vez que llega un plato a la mesa. También es ideal para quienes quieren un plan cómodo, ya que su local en Luz Shopping lo convierte en una opción ideal para comer en Jerez antes o después de pasar por tiendas, con acceso fácil y aparcamiento.

Fogón de Mariana reabre sus puertas en Jerez de la Frontera GURMÉ

Con esta reapertura, El Fogón de Mariana en Jerez retoma su actividad reafirmando su posición de restaurante de brasas con productos de la tierra que tanto gusta a comensales locales y visitantes.