Te contamos qué actor de 'Euphoria' sale con la hija de Bruce Willis y Demi Moore

Si eres de los millones de personas que se han enganchado a la serie 'Euphoria' , esto te va a encantar. Porque hemos pillado a uno de sus protagonistas en plena cita . Y nos hemos quedado como el emoji del whatsapp. Ojos bien abiertos y sin pestañear. Cómo, dónde y por qué se conocen es un misterio. Tampoco sabemos a dónde va lo suyo y si tiene futuro. Pero esta cita ha podido ser un primer paso para que este actor de 'Euphoria' y una de las hijas de Bruce Willis y Demi Moore tengan algo serio, seguro.

Doctor Macizo, Doctor Sexy o Doctor Caliente, tú decides.

Hablamos de Eric Dane . Para los fans de la serie de adolescentes que se ha convertido en un fenómeno viral , no hace falta contaros que es el actor que interpreta a Cal, el padre de Nate, uno de los protagonistas. Un personaje muy complicado con una doble vida. Pero quizá te suene más por su papel en 'Anatomía de Grey' . ¿Quién no se acuerda del doctor Macizo? Imposible. Ella es Rummer, la hija mayor de los dos actores y también actriz , aunque de momento con una carrera menos prolífica que sus padres y su ¿novio? ¿cita? ¿amigo especial? Lo que sea.

Ella 33, él 49. No parece que la diferencia de edad sea un problema.

El caso es que los paparazzi de Los Ángeles, que tienen un montón de trabajo y aun así no se les escapa una, han pillado a la pareja en un restaurante de West Hollywood . Primero llegó él y esperó pacientemente a que llegara su cita. Nada más verse, abrazaco al canto y bien de sonrisitas. Y un beso en la cara , que la verdad no sabemos cómo describir. Así de primeras, apasionado no lo vemos. Pero démosle tiempo.

¿Beso de padre o de chico que quiere ser tu novio?

Los dos de negro y ella ha tirado de top sexy, como veis, con toda la espalda descubierta. Claro, lo malo que tiene es que deja ver todas las marcas de la terapia de ventosas a la que se está sometiendo . Seguro que Rummer no ha caído en eso. O que le da igual, que también es una opción muy correcta.

Cuando era cirujano, lo hacía todo el rato.

Qué pena no estar dentro del restaurante para ver lo que pasó. Pero fuera, se repite la escena de la llegada. Abrazos, risas. Ah, y muy importante. Que no falte una buena dosis de gel hidroalcóholico , que se note que él ha sido cirujano de ficción y tiene nociones básicas de higiene.

Un poquito de desgana sí que notamos.

Después de más risas y otro par de abrazos, ya se despiden. Se van cada uno por su lado. ¿Era una cita de solo amigos? ¿Hicieron match en Tinder y no cuajó? Lo que sabemos es que hay mucha confianza entre ellos, eso está a la vista. Pero que tenga cuidado Eric Dane si no sale bien, que ya sabemos cómo se las gasta Bruce Willis con los novios de sus hijas . Si no eres fan de 'Friends', no lo entenderás.