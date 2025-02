El motivo por el que Rosa Benito ha bloqueado a Amador Mohedano

Han pasado ocho años desde que Amador Mohedano y Rosa Benito pusieran punto final a un matrimonio de 35 años. Durante todo este tiempo el que fuera hermano y representante de Rocío Jurado y la colaboradora de televisión han relatando su vida por los platos y concursos televisivos. Y ha sido precisamente en este medio donde Amador, que está compuesto y sin novia tras romper con Jacqueline, ha puesto contra las cuerdas a su ex mujer en un intento por recuperar su antigua vida.

Primero le declaró su amor por teléfono en el programa 'Ya es mediodía', donde colabora Rosa Benito. Luego sería en 'Sálvame' donde aseguraba estar enamorado hasta las trancas y haber sufrido mucho: «he llorado como los niños pequeños muchas noches» afirmaba.

Sin embargo Rosa parece no estar dispuesta a retomar su relación con Amador y afirma «he llorado muchísimo, creo que más que él porque he visto situaciones con las que he sufrido mucho. He tenido que crecer en todos los aspectos de la vida y hoy soy una mujer fuerte luchadora». «Yo estaba como un perro y él ha estado con una señora, y no se acordó de mí, y ahora que está solo sí que se acuerda de mí. No me lo creo», aseguraba Rosa en el programa de 'Ya es mediodía' y añadía «no estoy enamorada de ti, quiero que dejes de hablar de mí. Puedes ir a televisión, hacer los reportajes que quieras pero deja de hablar de mí, déjame en paz», «me gusta la vida que tengo y no quiero volver atrás» sentenciaba.

Ante la insistencia del hermano de Rocío Jurado, la ganadora de 'Supervivientes 2011' tomó la decisión de bloquearle los mensajes del móvil «lo he tenido que bloquear otra vez, y él sabe por qué». Pero ¿cuál es el verdadero motivo por el que Rosa ha bloqueado a Amador? Al parecer y según el reportero José Antonio León el motivo habría sido la entrevista de Amador en julio en el 'Deluxe' . Rosa le pidió a su ex marido que no fuera al programa y de hacerlo que no hablase ni de ella ni de su hija Chayo, pero su petición cayó en saco roto. «Lo que primero fueron mensajes bonitos luego fueron mensajes peores hasta que Rosa decidió bloquearlo», afirma León.

35 años casados y cuatro hijos

Amador Mohedano y Rosa Benito en una imagen de 2011 Gtres

En el año 2013, Amador Mohedano y Rosa Benito se divorciaron tras 35 años y cuatro hijos. Envueltos en la polémica, la colaboradora televisiva acusaba a su ex marido de ser el culpable de los problemas económicos que asolaban a la familia. El episodio más duro al que se enfrentó la colaboradora fue la ingestión de una caja de tranquilizantes debido a que no aguantaba más la presión, tras conocer los numerosos 'affaires' de su marido.

